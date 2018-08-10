2018-08-10T16:05:54+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Томской области: Нужно бороться с причинами болезни, а не последствиями

10 августа флаг области был передан организаторам III Всероссийской акции Минздрава России по тестированию на ВИЧ в знак участия в акции и ее поддержке
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Молодые люди поддержали акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Томской области.Молодые люди поддержали акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Томской области.
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На итоговом мероприятии были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс - тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в 4 городах региона: Томске, Асино, Колпашево, Мельниково. К тестированию также присоединился трудовой коллектив ООО «Завод резиновой обуви».

Нужно бороться с причинами болезни, а не с последствиями.

Нужно бороться с причинами болезни, а не с последствиями.

Замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев рассказал, что в Томской области мероприятия по обследованию и выявлению ВИЧ-инфекции среди населения проходят регулярно и повсеместно:

- Наш регион в третий раз принимает участие во Всероссийской акции Минздрава России по анонимному экспресс-тестированию населения. В настоящее время обследовано порядка 27% жителей Томской области, что соответствует общероссийским показателям в целом.

На итоговом мероприятии были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс - тестирования на ВИЧ-инфекцию.

На итоговом мероприятии были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс - тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Начальник Управления молодежной политики Администрации города Томска Александр Лисицин отметил, что «растить здоровое поколение совершенно невозможно без профилактики: нужно информировать и бороться с причиной, а не с последствиями. Поэтому подобные акции на территории Томской области очень важны и нужны. С благодарностью принимаем эту инициативу Министерства здравоохранения Российской Федерации и надеемся, что подобные акции будут регулярными. Со своей стороны мы всегда готовы их поддержать».

- Сегодня в группе риска все сексуально-активное население земного шара, - напоминает и.о. главврача ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» Марина Добкина. - В рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, разработанной Правительством Российской Федерации, как раз и проводятся мероприятия по повышению информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Зачастую люди не относят себя к группе риска по заболеванию ВИЧ-инфекцией, считают, что это заболевание не имеет к ним никакого отношения. Но, к сожалению, это не так, поскольку ВИЧ-инфекция на сегодняшний день вышла из ключевых уязвимых групп, и страдают социально-адаптированные люди. Проведение акций, подобных «Тест на ВИЧ: Экспедиция», позволяет обратить внимание населения на эту проблему, предоставить больше информации о ВИЧ-инфекции, о способах передачи и профилактике этого заболевания, а также дать возможность быстро пройти тест и узнать свой ВИЧ-статус.

Новосибирская область примет у Томской эстафету акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

СПРАВКА

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатно анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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