2018-08-10T17:35:46+03:00
Политика

ЦИК одобрил еще две заявки на пенсионный референдум

Идеи вопросов прислали общественники из Вологодской и Нижегородской областей
Роман ГОЛОВАНОВ
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Глава ЦИК Элла Памфилова ФОТО Сергей БОБЫЛЕВ/ТАССГлава ЦИК Элла Памфилова ФОТО Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС
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Центризбирком заваливают письмами, где активисты выдумывают все новые формулировки вопроса для общенародного референдума о повышении пенсионного возраста. Сначала в ЦИК одобрили три заявки. Теперь приняли еще две - из Вологодской и Нижегородской областей. Вот как они звучат.

«Вы за то, чтобы установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» - пишут из Вологодской области.

«Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?», - ставят вопрос нижегородцы.

В ЦИКе уже просят активистов заняться делом, а не плодить схожие заявки.

- Пожалуйста, не плодите одинаковые по сути, но разные по форме вопросы, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. - Уже есть зарегистрированные инициативные группы. Чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что кто-то дойдет до референдума. Объединяйтесь вокруг тех групп, где уже сформулированы вопросы. Если сейчас каждый будет сам изобретать сходный вопрос, это девальвирует саму идею проведения референдума. Кто от этого выиграет? Собирайте инициативные группы, берите на вооружение те вопросы, которые утверждены, и объединяйтесь, потому что собрать-то нужно 43 региона.

Зарегистрировать вопрос для референдума – лишь начало работы. Надо зарегистрировать в ЦИК инициативные группы в 43 регионах России, выступающих за проведение референдума. А после в ЦИКе можно оформить главную федеральную группу активистов из представителей региональных групп. Затем активисты должны собрать 2 миллиона подписей избирателей (в одном регионе - не более 50 тысяч автографов). Кто первый выполнит все условия - и проведет всероссийское голосование.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЦИК одобрил три заявки на «пенсионный референдум»

Для всероссийского голосования активистам нужны 2 миллиона подписей избирателей - и это лишь одно из условий (подробности)

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