Восьмилетний Нур грудью защищает Россию, хотя живет в Таджикистане

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-13T14:45:38+03:00

Спасительную операцию ребенку сделали именно у нас, и благодарный мальчик помнит это, но необходим еще один, последний рывок…

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Я часто думаю о том, что возможность вести благотворительную рубрику – один из самых больших подарков моей судьбы. Ведь я знаю, какими необычайно добрыми и благородными бывают люди. Не раз я была свидетелем того, как в Америке, в Израиле, в Германии совершенно чужие люди кидались помогать нашим детям, отправленным на лечение за рубеж… Но особенно приятно,когда такое происходит у нас – в России. И история Баротова Нуруллоха – именно такова. Сродни сказке о Золушке...

Родился мальчик в интеллигентной, но бедной семье, в городе Пенджикенте. Диагноз: «врожденный порок сердца» был по сути «клеймом», означавшим, что ребенок – смертник. Только благодаря стараниям любящих родителей Нур протянул без операции аж до пяти лет. Но как тяжело жились все эти годы семье, сложно описать... Плакала мама, мрачнел от горя отец, останавливалось детское сердце. А окружающие могли только посочувствовать, ведь операций на сердце в Таджикистане не делают.

Конечно же, родители молили о помощи всех, кого могли. Писали, куда только могли. Но по-сути, никто не верил, что это может чем-то помочь.И тут, будто фея пролетела… Мама Нура – учительница и почитательница русской литературы – написала письмо в Москву. И московский фонд откликнулся! Дело в том, что посмотрев документы малыша, доктора Бакулевского центра пришли к заключению, что ребенок операбелен и имеет все шансы стать абсолютно здоровым и жить без проблем. Нужно только немного ему помочь. Далее еще чудеснее… Каким-то чудом фонд успел собрать необходимую сумму для по-сути полумертвого ребенка и мама повезла невесомое тельце с синими ногтями и губами в большую, неизвестную Россию. А через несколько месяцев вернулась с выздоравливающим, веселым сыном!

- Каждый вечер и каждое утро, видя, как растет мой сын, я молюсь за людей, которые спасли его! – Парвина говорит это от всего сердца, со слезами благодарности в огромных, черных глазах. – За людей, за всю вашу страну! И Нур знает, кому он обязан жизнью, и его брат, и отец… И пусть кто-нибудь попробует при них плохо сказать о России – защитят грудью! Конечно, мой мальчик пока маленький и слабый… Но он вырастет, окрепнет и непременно отплатит той же монетой! Он вырастет таким же добрым и благородным к людям, какими они были по отношению к нему!

Нур полностью согласен с таким предсказанием, и старается сделать все от него зависящее, чтобы оно сбылось. Что он может? Помогает младшему брату, прилежно учится на одни пятерки и всем рассказывает сказочно-добрую историю своего спасения. Ведь это в корне меняет представление многих людей о мире, о человечестве, о России.

Вот только история эта пока не завершена… Увы, за две операции, которые были проведены мальчику, доктора не могли полностью исправить весь порок, так как пациент был слишком мал и слаб. И теперь требуется провести завершающую часть коррекции. Но на нее, увы, не осталось денег. 410 900 рублей — столько будет стоить полная победа над болезнью малыша. Пожалуйста, помогите!

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