Дзюба близок к переходу в турецкий клуб

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-13T17:56:05+03:00

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Лучший игрок в составе сборной России на минувшем чемпионате мира Артем Дзюба может перейти в зарубежный клуб. Форвардом «Зенита» заинтересовался чемпион Турции «Галатасарай». Но турецкий клуб не может выкупить трансфер игрока, а готов взять его в аренду на год. Впрочем, как пишут турецкие СМИ, переговоры между «Галатасараем» и «Зенитом» проходят очень успешно.

Зачем «Галатасараю» Дзюба?

Лучшая команда Турции готовится к Лиге чемпионов, и ей нужен хороший бомбардир. В прошлом сезоне главной ударной силой «Галатасарая» был французский нападающий Бафетимби Гомис, в 33 матчах он забил 29 голов. Но француз уже не молод - ему 33 года, он очень плохо начал нынешний сезон, во многом из-за него «Галатасарай» упустил Суперкубок Турции. Так что туркам нужна новая звезда. Артем Дзюба после его игры на ЧМ-2018, где он забил три гола, «Галатпсараю» подходит.

Зачем Дзюбе «Галатасарай»?

«Галатасарай» будет играть в Лиге чемпионов в групповом этапе, «Зенит» после поражения от минского «Динамо» 0:4 близок к вылету из Лиги Европы. «Галатасарай» - это один из самых популярных клубов Турции, с безумными болельщиками, всегда заполненным стадионом и Стамбулом, который сходит с ума по футболу. А кроме того - это новый вызов, и вообще опыт игры в не последнем европейском клубе с хорошей историей.

Тренером Дзюбы может стать Фатих Терим, легенда Турции, известная на весь мир. Одноклубниками Артема могут оказаться голкипер сборной Уругвая Муслера, бразильский полузащитник Фернандо, игравший за «МанСити» и «Порту», и еще полдюжины звезд турецкого футбола.

Почему «Зенит» может на это согласится?

Кажется, питерский клуб не горит желанием сохранить у себя форварда. Сразу после ЧМ-2018 всерьез обсуждалась возможность продажи Дзюбы в китайский клуб, но сам Артем не захотел уезжать в слабый чемпионат и фактически завершать карьеру, пусть ему там и предлагали фантастическую зарплату в 6 млн. евро.

Но эта история показала, что «Зенит» готов расстаться с нападающим. Почему? Возможно, дело в лидерских качествах Артема. По другому это называют «слишком много говорит». Дзюбе нужен свой тренер. Он не сработался с прежним главным тренером Роберто Манчини, и был сослан в аренду в тульский «Арсенал». До этого у Дзюбы были проблемы в «Спартаке». Сейчас все ждали, что Артем найдет общий язык с Сергеем Семаком, но может быть и не придется этого делать.

Вместе с тем Дзюба - дорогой игрок. Его зарплата оценивается в 3,4 млн. евро, и даже для «Зенита» это существенные деньги. Но в то же время Питер не хочет отдавать такого форварда российским конкурентам в борьбе за золотые медали, хотя тот же «Локомотив» зимой просил отпустить к ним нападающего.

Так что «Галатасарай» - вполне приемлемый вариант для всех. Смущает только одно: турки хотят брать Дзюбу в аренду, так как по финансовому фейр-плей не могут себе позволить еще одну покупку в районе 10 млн. евро - именно столько может стоить сейчас 29-летний лидер сборной России.