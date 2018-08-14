Москвич совершил кругосветное путешествие, даже не взяв отпуска

Кругосветчики – это ж как Федор Конюхов, профессионалы-экстремалы. Или дауншифтеры, решившие бросить все: вырвался из офисного рабства, продал квартиру, купил яхту... Аскеты с рюкзаками.

Григорий Луговой ни в один стереотип не вписывается. Молодой москвич, работающий PR-директором туристического портала Biletix. Не свободный художник, не владелец бизнеса или пяти квартир. В кругосветку отправился с женой Ириной и сыном Сережей, которому всего полтора года. С двумя огромными чемоданами и коляской, какой там рюкзак!

Григорий отправился в кругосветку с женой Ириной и сыном Сергеем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И экстрима тоже в общем-то никакого (хотя, смотря где). Григорий с семьей летают самолетами, как нормальные туристы, иногда ездят на поездах. В каждой стране снимают апартаменты и остаются минимум на месяц. Во-первых, из-за ребенка – иначе было бы слишком тяжело, каждый раз акклиматизация и смена часовых поясов. Во-вторых, чтобы проникнуться атмосферой, культурой и успеть пообщаться с местными.

Маршрут

Уехали в октябре 2017-го. Сицилия, Корсика, Испания, Доминикана, Мексика, Австралия, Бали, Южная Корея. И снова Россия – Хабаровск, Тында, Якутия, Бурятия, Иркутск. Сейчас Луговые в Пятигорске. В сентябре возвращаются в Москву.

Мексика и мексиканцы со их древними и живыми традициями - одно из самых яркий впечатлений кругосветки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

О РАБОТЕ

Фрилансер на пляже? Не верьте!

Советы от Григория Лугового: как совмещать полноценную работу с кругосветным путешествием?

! Когда увидите фотографию фрилансера с ноутбуком на пляже у моря под пальмой с кокосом, знайте - это чистая постановка! Работать на пляже невозможно. Экран бликует, ничего не видно, батарейка садится.

! Благодаря мессенджерам, чатам и бесплатному вай-фаю активное деловое общение стоит не более 1000 рублей в месяц. Основная проблема в том, чтобы не менять привычный мобильный. Я нашел у одного из сотовых операторов выгодный тариф и привязал номер к моему аккаунту в Скайпе.

Григорию удается совмещать работу и путешествия.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

! Для такой работы должны быть готовы не только вы, но и ваши коллеги. Технически: вы должны быть на связи во всех удобных каналах. И психологически, иначе будет непонимание: они в офисе, вы в дальних странах, где справедливость?

! Договоритесь с руководителями или коллегами, каким образом будет определяться эффективность вашей работы. Это будет держать вас «в узде». А руководство будет понимать, что вы не «в море купаетесь», а нормально работаете.

! Основная трудность - подстройка под постоянно меняющиеся часовые пояса. В Мексике приходилось начинать работать в 3 ночи. В первые дни я очень радовался – ведь к полудню уже был свободен. Но биоритмы взяли свое и через неделю работы у меня снизился иммунитет и я начал постоянно болеть.

Понятно, что последовать примеру Григорий Лугового даже при желании сможет не каждый. Есть профессии, ну никак не приспособленные для удаленки – врач или строитель. И не каждый начальник оценит смелую идею: а давайте я год не буду офис ходить, с пляжа поработаю!

ИЗ ДНЕВНИКА ГРИГОРИЯ ЛУГОВОГО

1 неделя. Сицилия. Вживаемся в нашу новую жизнь. Люди настолько расслабленные, что даже бесит. После работы они не работают, а выходят играть на гитаре у моря. Хоть бы кто сказал «Крипта» там или «Блокчейн».

Кафешка в Сицилии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

8 неделя. Испания. Где-то под Валенсией.

За вчера мимо нашего дома проехало пять машин. Прошло примерно столько же людей. Слышен шелест пальмы и флага на пляже. Ладно. Пошёл за манго по рублю. Фрукты здесь, ребята, атас, никакого смузи не надо! Столько хорошей, вкусной и дешевой еды я не видел еще нигде.

В ноябре в Валенсии "не сезон", но море и пляжи - в наличии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А степень трудолюбия испанцев наглядно описывают ежедневные диалоги :

- А продуктовый работает?

- Нет, сейчас же понедельник, 14 часов.

- А сегодня работает аптека?

- Нет, ведь сегодня среда.

Есть исключения. Хозяин нашей квартиры, Винсенто, владеет 5-6 апартаментами и управляет мандариновыми плантациями. Встаёт в шесть и приходит домой заполночь, темп у человека явно московский.

На пляже в Доминикане у маленького Сережи не было никаких проблем с общением. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

17 неделя. Доминикана.

Правил ПДД тут нет. Анархия. Мопеды выскакивают из любого угла в любой момент в любом направлении. Тротуаров, как вы понимаете, тоже нет. Пешеходных переходов нет. Улица гремит, тарахтит и пахнет чем-то незнакомым. Над всем этим шумом играет меренге, бачата или регги. Но криминала я не заметил. Я частенько хожу со своим большим фотоаппаратом, часто уже в ночное время суток.

На улицах Доминиканы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

19 неделя. Мексика.

Сан-Кристобаль-де -лас-Касас в штате Чиапас - как наш Суздаль. Небольшой, провинциальный городок на высоте 2000 метров, наполненный галереями, арт-мастерскими, бутиками, кафе. Женщины ходят в национальных костюмах: юбках из шерсти ламы, в сорочках с орнаментами. Они в них не наряжаются для народных гуляний. Они в них живут. Работают.

Люди живут бедно. А улицы – чистые. Намного чище, чем в городах средиземноморской Европы.

В одной из мастерских в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20 неделя. Мексика.

Церковь Сан-Хуан-Чамула. Перед ней собралась вся местная общественность майя праздновать период безвременья - 5 дней, которые не попадают ни в один из 18 месяцев майянского календаря. В невероятных костюмах с огромными колпаками люди пляшут хороводом под гитары, бубны и гармошки. В центре хороводов - ящики с пивом, спрайтом и колой - заклинают, видимо.

В церкви нельзя снимать под страхом жестокого избиения и официального ареста. Люди сидят семьями на полу и перед ликами святых крутят шеи курицам и петухам в качестве жертвоприношений.

Ребята, если вы и намылитесь пересекать Атлантику - езжайте в Мексику. Перед вами откроется такая глубина древних традиций вперемешку с современной, живой культурой, что просто сносит голову. Я вообще считал, что майя вымерли. Нет, поверьте, они живее всех живых и, главное, сохранили свои тысячелетние традиции.

Праздник возле церкви Чамула.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

30 неделя. Остров Чеджу, Южная Корея.

Сходили в продуктовый магазин. 12 000 рублей. Одна российская пенсия. Ойкнули. Ахнули. Посчитали. Самым дорогим оказалась - картошка. 500 рублей за кг. А нам тут жить месяц.

31 неделя. Сеул.

Ощущение, что мы – в Германии. На тротуарах – плиточка к плиточке без единого неровного шва. Выстриженные газоны. Каждая десятая машина – электрическая, электрозаправки – бесплатны. Это страна не о традициях прошлого, а о технологиях будущего.

На улицах Сеула.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

34 неделя. Хабаровск.

Я вылетел из огромного, красивого, комфортного аэропорта Сеула, столицы крошечной страны, в котором нет и сотой доли тех ресурсов, что есть на российском Дальнем Востоке – и прилетел в сарайчик под названием «Аэропорт Хабаровска». Все здесь не как в Корее. Вайфая нет. Небоскребов нет.

Зато тут сырники, ряженка и сметана. Чай вместо рисового отвара. Картошка за писят, а не семьсот. Но главное, тут Транссиб. Бескрайняя, необжитая, дикая, красивая, необузданная земля. Какой в Корее и в большей части мира уже не осталось.

Тридцать пятая неделя. БАМ. Из Хабаровска до Тынды с 1,5 годовалым ребенком – за это надо давать медаль, как за перелет Атлантики.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

35 неделя. БАМ, из Хабаровска до Тынды.

Непередаваемая красота за окном. Лес здесь измеряется не километрами и не гектарами, он измеряется сутками. Сутки нетронутой природы и самых разнообразных ландшафтов. Изобилие красоты и ресурсов находится в обратной пропорциональности к уровню сервиса. В нашем поезде не было вагона-ресторана. В вагоне – только 2 зарядки для телефонов, но и их проводник почему-то всегда выключал.

Пейзажи Тынды.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

40 неделя. Якутия.

Очень, очень хорошо отдыхать в Якутии. Какая природа! Чир и омуль. Оленина и жеребятина. Но есть проблема. Дорого. Дешевле вам будет уехать в Мексику. Вот мои расчеты с места событий. Он и она. Захотелось людям таежной романтики и Ленских столбов. Перелет в Якутск – 45 300 рублей на одного. Проживание в гостинице на 10 дней – 50 000 рублей. Экскурсия на 3 дня с сервисом уровня «мечта походника» (база отдыха, палатка, УАЗ-буханка) – 72 000 рублей на двоих. Еда – 3 000 на двоих в сутки без алкоголя. 30 000 рублей. Ну и подарков. За 3 000 рублей вам завернут двух чиров или омулей. 200 тысячи 300 рублей за 10 дней.

Якутск. 21 век. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

42 неделя. Иркутск.

В Иркутске прошел международный бурятский фестиваль Алтаргана. Все, ребята, останусь здесь навсегда. Держите семеро. Выпишусь из Москвы, перееду сюда. Потому что это самая настоящая Нарния. Только без дублей и грима. Восторг.

Бурятский фестиваль Алтаргана в Иркутске. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

43 неделя. Бурятия.

Я в России, в Бурятии, в поселке-курорте Жемчуг. Деревня без деревьев. Красное солнце в дымке лесных пожаров. На главной площади – коновязи. Лошади здесь так же обыденны, как для вас – машины. В полях – дацаны, табуны лошадей и стаи коров.

Главная достопримечательность – три бассейна с минеральной водой. За билетами нужно идти в кассу. Это 300 метров через рынок по доскам поверх луж. Туалет возле касс. 300 метров через рынок. Раздевалки – это отгороженная занавесками комната с ведром посредине, куда можно выжать плавки. Еще в поселке есть массажная – брезентовая палатка с листиком «Массаж».

Встретился глазами со стайкой иностранцев – и я понял. Здесь, в России, в Бурятии, в Жемчуге, я точно такой же иностранец, как и они. Я точно также офигевал, как и они. От этой нетронутой Азии. Но я в России. И от этого я офигевал еще больше. И да. Я очень хочу вернуться в Бурятию.

Тот самый курорт Жемчуг в Бурятии, где Григорий почувствовал себя иностранцем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ДЕНЬГИ

Кругосветка стоит как дешевая иномарка

В чужой карман залезать не комильфо, но все же: а сколько стоит такой образ жизни?

Работает в семье только Григорий. Да, у него хорошая зарплата. Плюс дополнительный доход - сдали квартиру в Москве. Одну и небольшую, денег этих на путешествие не хватило бы. Их решили просто копить - как подушку безопасности. А в кругосветке жить на одну зарплату.

- Мы выбирали между кругосветкой и машиной. Выбрали путешествие. И не пожалели. Если считать стоимостью кругосветки только перелеты, переезды и проживание, то получится как дешевая иномарка. Если добавить все расходы на жизнь - уже как дорогая. Но мы ведь и в Москвt бы тратили деньги на еду, подгузники и лекарства, - рассказывает Григорий.

Билеты и апартаменты бронировали на 2 - 3 месяца вперед. Заранее откладывали деньги только на перелеты из Европы в Доминикану (по 350 евро на человека) и из Мексики в Австралию - это самая затратная часть. Сэкономили и на том, что дети до 2 лет летают бесплатно.

Снимают жилье сразу на месяц, это дешевле отеля. В Доминикане за апартаменты заплатили 750 долларов.