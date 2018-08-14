Москвичей просят стать донорами костного мозга и спасти жизни

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-14T13:49:33+03:00

Если ваш генотип совпадет с генотипом одного из пациентов - вы сможете стать настоящим героем и спасти человеку жизнь без малейшего ущерба для своего здоровья и кошелька. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Национальный регистр доноров костного мозга носит имя Васи Перевощикова. Маленький мальчик из Удмуртии боролся с лейкозом, на его лечение по всей стране собрали миллионы рублей. Но ни деньги, ни усилия волонтеров не помогли найти главного - подходящего донора костного мозга. Васе было всего 9 лет и 25 февраля 2015 года он проиграл эту битву...

Чайная ложка - или 4-9 миллитров вашей крови могут спасти кому-то жизнь. Для этого нужно всего ничего: прийти в эту субботу на акцию и вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга. Небольшое количество крови из вены позволит занести вас в Национальный регистр доноров костного мозга. Чем больше людей будет в нем, тем проще и быстрее смогут врачи и волонтеры искать потенциальных доноров.

Национальный регистр доноров носит имя Васи Перевощикова - мальчика из Удмуртии, который проиграл битву с лейкозом. Найти подходящего донора ему так и не успели...Фото: материалы пресс-служб

Почему это так важно?

Костный мозг – это самый важный орган кроветворной системы, он создает новые клетки крови взамен тех, которые погибли. Трансплантация костного мозга часто является единственным шансом на спасение больного, страдающего лейкозом.

Но лишь 15-20% больных имеют потенциального донора среди родных. В целом же, костный мозг лишь одного из 10 тысяч человек может подойти конкретному пациенту.

Сегодня в России поживает 143 миллиона человек, а национальный регистр потенциальных доноров насчитывает чуть больше 82 000 добровольцев. Для сравнения: в Германии живут 82 миллиона человек, из которых в местном регистре - 7 миллионов.

Чтобы найти подходящего по генотипу донора в нашем национальном регистре, проверить его состояние здоровья требуется 500 тысяч рублей. Найти донора для российского пациента зарубежом - в три, а то и в пять раз дороже - в зависимости от страны. Но главное, на поиск донора (а для начала - и на поиск денег) уходит драгоценнейшее время. А для людей, которых настиг страшный диагноз, оно летит так быстро!

Костный мозг лишь одного из 10 тысяч человек может подойти конкретному пациенту

Почему не нужно бояться стать донором?

Итак, вы сдадите небольшое количество крови и вас внесут в Национальный регистр доноров. Если ваш генотип совпадет с генотипом одного из пациентов - вы сможете стать настоящим героем и спасти человеку жизнь без малейшего ущерба для своего здоровья и кошелька.

- Пересадка костного мозга — это БЕЗОПАСНАЯ процедура для донора, - подчеркивают в Национальном регистре доноров костного мозга. - У вас не отсосут спинной мозг, не будут ковыряться в черепе, а просто заберут кровь из руки, прогонят ее через специальный аппарат, который выберет нужные ему клетки костного мозга и вернет в другую руку. Прежде чем эта процедура произойдет, вас полностью обследуют врачи, и если вдруг есть хоть минимальная опасность для вашего здоровья, то вам просто сделают отвод.

Так хранятся образцы кровиФото: материалы пресс-служб

Вы можете стать донором костного мозга, если:

- Вам от 18 до 45 лет

- У вас нет серьезных заболеваний

- Ваш весь больше 50 кг

ВАЖНО

Акция по сбору крови для внесения в список потенциальных доноров

Когда: 18 августа (суббота) с 8 до 15 часов.

Где: в медицинских офисах

- Ленинградский просп., 45, корп. 1(м. Аэропорт)

- Ленинградский пр-те, 74 корпус 6 (м. Сокол).

Предварительно нужно зарегистрироватсья здесь. О вашем участии в акции огранизаторы напомнят накануне.

Если вы не успеете прийти в субботу, в лабораториях вас с радостью примут и в течение всей следующей недели.

Все подробности, время и место других акций - на сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.