Простые и вкусные соусы: Слышу соус из прекрасного далека

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T14:43:56+03:00

С ним можно съесть все, даже газету! Мы, конечно, шутим, но хороший соус действительно оттеняет любое блюдо и делает его вкуснее

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Сырой яблочный

Теперь вы знаете, что делать с урожаем яблок на даче. Кстати, этот соус прекрасно сочетается со всеми видами шашлыка.

70 ккал/100 г.

НАДО: 1,5 кг кислых яблок · 0,5 кг сладкого перца · 1 острый перчик · 1 головка чеснока · 1 стакан сахара · 2 столовые ложки соли · 50 мл яблочного уксуса.

ГОТОВИМ:

1. Яблоки очищаем от кожуры и косточек, мелко нарезаем.

2. Перец сладкий и жгучий тоже очищаем от косточек и нарезаем.

3. Складываем в блендер яблоки, перец и чеснок. Все пробиваем в кашицу.

4. Добавляем соль, сахар и яблочный уксус. Перемешиваем и даем постоять 2 часа в холодильнике. Затем подаем.

5. Храним в холодном месте в стерильных баночках.

Сливовый

Если вы любите покупать на рынке грузинское ткемали, то этот соус придется вам по вкусу.

45 ккал/100 г.

НАДО: 1 кг спелых мягких слив · 1 стручок острого перца · 1 столовая ложка хмели-сунели · 1 чайная ложка молотого кориандра · головка чеснока · 0,5 стакана сахара · 1 чайная ложка соли.

Сливовый соус Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. На каждой сливе делаем неглубокий крестовидный надрез и на пару минут опускаем ее в кипяток, а затем перекладываем в холодную воду. Снимаем кожицу.

2. Сливы очищаем от косточек и разминаем в пюре.

3. Ставим на огонь и медленно увариваем 20 минут.

4. Чеснок и острый перец пробиваем в блендере.

5. К сливовому пюре добавляем соль, сахар, хмели-сунели, кориандр, чеснок с перцем и варим еще 5 - 6 минут.

6. Горячим разливаем в стерильные банки и герметично закупориваем.

Томатный по-итальянски

Хотите - заправьте им любые макароны, хотите - сделайте основой для пиццы. Можете даже просто намазать его на хлеб - все равно получится очень вкусно!

100 ккал/100 г.

НАДО: 1 кг спелых мягких томатов · 1 большая луковица · 1 столовая ложка сахара · 3 - 4 зубчика чеснока · 1 столовая ложка орегано · 3 - 4 столовые ложки оливкового масла.

Томатный соус по-итальянски Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Помидоры надрезаем и на пару минут опускаем в кипяток, а затем перекладываем в холодную воду. Снимаем кожицу, а мякоть нарезаем.

2. Мелко нарезанный лук поджариваем на оливковом масле до прозрачности, а затем добавляем порезанные томаты. Все вместе тушим до однородной массы.

3. За 5 минут до готовности добавляем соль, сахар, чеснок и орегано. Готовый соус храним в холодильнике.

Аджика «злая»

НАДО: 3 кг спелых помидоров · 1 кг красного сладкого перца · 3 головки чеснока · 1 острый перец · 5 столовых ложек сахара · 1 столовая ложка соли · 100 мл рафинированного растительного масла · 1,5 столовые ложки столового уксуса.

Аджика «злая» Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. С помидоров снимаем кожицу. У перцев удаляем семена, чеснок очищаем.

2. Все овощи пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере.

3. Добавляем масло и увариваем на медленном огне до загустения.

4. В конце добавляем соль, сахар и уксус.

5. Разливаем по стерильным банкам и герметично закупориваем. Переворачиваем вверх дном и, укутав чем-нибудь теплым, медленно охлаждаем.