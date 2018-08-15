На Кузбассе к мобильным пунктам тестирования на ВИЧ выстраивались очереди

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-15T17:04:38+03:00

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Кемеровская область стала 11 регионом, где прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

- Такая помощь никогда не будет лишней, - говорит начальник Новокузнецкого филиала областного центра СПИД Владислав Абрамов. - Акций прекрасно мотивирует на сдачу теста, информирует, что можно сделать это бесплатно, анонимно, очень доступно и удобно.

Традиционно активность проявляют и трудовые коллективы Кузбасса. Работники АО «СУЭК-Кузбасс» говорят, что их никто не принуждал к тестированию,: они прекрасно понимают сами, что от этого зависит их здоровье и будущее их семей.

Подробности - в видеосюжете.