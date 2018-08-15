На Кузбассе к мобильным пунктам тестирования на ВИЧ выстраивались очереди
Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Кемеровская область.
Кемеровская область стала 11 регионом, где прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
- Такая помощь никогда не будет лишней, - говорит начальник Новокузнецкого филиала областного центра СПИД Владислав Абрамов. - Акций прекрасно мотивирует на сдачу теста, информирует, что можно сделать это бесплатно, анонимно, очень доступно и удобно.
Традиционно активность проявляют и трудовые коллективы Кузбасса. Работники АО «СУЭК-Кузбасс» говорят, что их никто не принуждал к тестированию,: они прекрасно понимают сами, что от этого зависит их здоровье и будущее их семей.
Подробности - в видеосюжете.