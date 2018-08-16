2018-08-16T12:51:23+03:00
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В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard. Возникнут ли трудности у отпускников?

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard. Чем платить в отпуске?

- Почти половина россиян приносят на работу обеды из дома.

- Исследователи оценили интерес россиян к кофе и шоколаду.

- Премьеры недели: "МАМА МИА-2", "Аксель", "Опасное задание", "Слендермэн".

- Свадебный банкет Натальи Поклонской стоил 3,5 тысячи рублей на гостя.

- Конец света назначили на четверг: конспирологов снова испугала Нибиру.

- Куда поехать в отпуск? Наши журналисты рассказывают о поездке во Францию и в Крым.

- Наша экспедиция "Вниз по матушке, по Волге".

- Улететь из России стало дороже.

- Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10 минутами. Принят ГОСТ, регламентирующий правила обслуживания пассажиров на вокзалах.

- В коридорах власти. Путин посетит бракосочетание главы МИД Австрии.

- Первая помощь при ожоге медузы.

- На прошлой неделе на всю страну прогремела новость о новом лотерейном миллионере из Краснодара.

- Обзор прессы.

- Первый канал запустил новое шоу "Голос 60+", участниками которых станут пенсионеры.

- Новости спорта.

В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard. Возникнут ли трудности у отпускников?

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