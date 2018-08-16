В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard. Возникнут ли трудности у отпускников?
Главные темы:
- В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard. Чем платить в отпуске?
- Почти половина россиян приносят на работу обеды из дома.
- Исследователи оценили интерес россиян к кофе и шоколаду.
- Премьеры недели: "МАМА МИА-2", "Аксель", "Опасное задание", "Слендермэн".
- Свадебный банкет Натальи Поклонской стоил 3,5 тысячи рублей на гостя.
- Конец света назначили на четверг: конспирологов снова испугала Нибиру.
- Куда поехать в отпуск? Наши журналисты рассказывают о поездке во Францию и в Крым.
- Наша экспедиция "Вниз по матушке, по Волге".
- Улететь из России стало дороже.
- Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10 минутами. Принят ГОСТ, регламентирующий правила обслуживания пассажиров на вокзалах.
- В коридорах власти. Путин посетит бракосочетание главы МИД Австрии.
- Первая помощь при ожоге медузы.
- На прошлой неделе на всю страну прогремела новость о новом лотерейном миллионере из Краснодара.
- Обзор прессы.
- Первый канал запустил новое шоу "Голос 60+", участниками которых станут пенсионеры.
- Новости спорта.
В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard. Возникнут ли трудности у отпускников?