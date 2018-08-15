2018-08-15T17:59:29+03:00
Общество

Свадебный банкет Натальи Поклонской стоил 3,5 тысячи рублей с гостя

Депутат отметила торжество в ресторане сербской кухни в Ялте
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж.Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Стали известны подробности свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. Расписалась пара в минувшую субботу в отделе ЗАГС Киевского района Симферополя, а банкет решили провести в Ялте. Поклонская лично выбирала ресторан и решила привести гостей в заведение «Балкан гриль», специализирующееся на сербской кухне.

Свадебный банкет прошел в помещении ялтинского ресторана сербской кухни «Балкан гриль». ФОТО с сайта заведения

Свадебный банкет прошел в помещении ялтинского ресторана сербской кухни «Балкан гриль». ФОТО с сайта заведения

- Все прошло отлично, гости очень довольны. Посидели хорошо, душевно, часов шесть продолжался праздник, - рассказал «Комсомольской правде» хозяин и шеф-повар ресторана Ненад Маркович. - Угощали гостей блюдами от шеф повара: мясной тарелкой старый «Старый гурман» и жареным на вертеле ягенком.

Иван Соловьев. ФОТО: портал "Образование и Православие" orthedu.ru

Иван Соловьев. ФОТО: портал "Образование и Православие" orthedu.ru

По словам Марковича, на ужине было 32 взрослых и три ребенка. Цены в ресторане по московским меркам демократичные — три с половиной тысячи человек на гостя.

- Наталья Поклонская и раньше у нас бывала, ей очень нравится наша кухня, - хвастается Ненад Маркович. - Подготовкой торжества она занималась сама. После ужина подошла, поблагодарила, сказала, что ей все очень понравилось.

Наталья Поклонская с супругом. Фото Николай ГОЛОБОРОДЬКО

Наталья Поклонская с супругом. Фото Николай ГОЛОБОРОДЬКО

Отметим, что сама Наталья Поклонская отказывается комментировать свою личную жизнь и брак с Соловьевым. Сейчас депутат Госдумы, как и остальные ее коллеги, на каникулах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Поклонская вышла замуж

Все мужчины-поклонники "крымской няши" льют горькие слезы, читая последние новости. Тайно вышла замуж в Крыму депутат Госдумы Наталья Поклонская. Секрет выболтал журналистам один из гостей торжества. Якобы гуляли скромно, но со вкусом. Говорят, на праздник позвали родственников и коллег. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Нет слов": Украинскую писательницу возмутило то, что дети не знают Бандеру
Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии
В Подмосковье умер знаменитый летчик-испытатель
В МИД России назвали недопустимыми действия США в отношении Бутиной
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
МИД РФ назвал голословными обвинения во вмешательстве в дела Греции
Недостаток сна ведет к одиночеству и повышенной тревожности
Турция удвоила размер пошлин на импорт 22 видов американских товаров
National Interest: Россия, США или Китай могут случайно начать мировую ядерную войну
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
Во Франции турист утонул в глубокой яме, которую сам же и вырыл
СК России: по делу Павликовой и Дубовик собрано достаточно доказательств
Путин: в социальных сетях не хватает позитивного контента
Билеты на бой Нурмагомедов - Макгрегор: самый дешевый будет стоить от 205 долларов
Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа
Денис Черышев поблагодарил "Вильярреал" и примерил форму нового клуба - "Валенсии"
Шойгу заявил, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, регламентирующее строительство Северного широтного хода
МИД России назвал оборонный бюджет США угрозой мировой безопасности
МИД РФ назвал "большой ошибкой" оказание ООН поддержки "Белым каскам"