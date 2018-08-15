Свадебный банкет Натальи Поклонской стоил 3,5 тысячи рублей с гостя

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-15T17:59:29+03:00

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Стали известны подробности свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. Расписалась пара в минувшую субботу в отделе ЗАГС Киевского района Симферополя, а банкет решили провести в Ялте. Поклонская лично выбирала ресторан и решила привести гостей в заведение «Балкан гриль», специализирующееся на сербской кухне.

Свадебный банкет прошел в помещении ялтинского ресторана сербской кухни «Балкан гриль». ФОТО с сайта заведения

- Все прошло отлично, гости очень довольны. Посидели хорошо, душевно, часов шесть продолжался праздник, - рассказал «Комсомольской правде» хозяин и шеф-повар ресторана Ненад Маркович. - Угощали гостей блюдами от шеф повара: мясной тарелкой старый «Старый гурман» и жареным на вертеле ягенком.

Иван Соловьев. ФОТО: портал "Образование и Православие" orthedu.ru

По словам Марковича, на ужине было 32 взрослых и три ребенка. Цены в ресторане по московским меркам демократичные — три с половиной тысячи человек на гостя.

- Наталья Поклонская и раньше у нас бывала, ей очень нравится наша кухня, - хвастается Ненад Маркович. - Подготовкой торжества она занималась сама. После ужина подошла, поблагодарила, сказала, что ей все очень понравилось.

Наталья Поклонская с супругом. Фото Николай ГОЛОБОРОДЬКО

Отметим, что сама Наталья Поклонская отказывается комментировать свою личную жизнь и брак с Соловьевым. Сейчас депутат Госдумы, как и остальные ее коллеги, на каникулах.

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