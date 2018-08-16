Украина напрашивается на экономическую блокаду, а американцы признали, что Россию невозможно завоевать
Обсуждаем главные новости с известным политологом Георгием Бовтом
Обсуждаем главные новости с известным политологом Георгием Бовтом
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Главные темы:
- Украина напрашивается на экономическую блокаду? Именно так, по всей видимости, рассуждают в украинских портах, когда задерживают наши судна.
- Американцы признали, что Россию невозможно завоевать.
- Как кризис в Турции сказался на простых жителях?
- Горящих путёвок на бархатный сезон в Турции не будет.
- Пенсионный возраст поднимут, а льготы останутся.
Украина напрашивается на экономическую блокаду, а американцы признали, что Россию невозможно завоевать
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