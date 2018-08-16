2018-08-16T18:37:25+03:00
Темы дня с Георгием Бовтом

Украина напрашивается на экономическую блокаду, а американцы признали, что Россию невозможно завоевать

Обсуждаем главные новости с известным политологом Георгием Бовтом
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Обсуждаем главные новости с известным политологом Георгием БовтомОбсуждаем главные новости с известным политологом Георгием Бовтом
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Главные темы:

- Украина напрашивается на экономическую блокаду? Именно так, по всей видимости, рассуждают в украинских портах, когда задерживают наши судна.

- Американцы признали, что Россию невозможно завоевать.

- Как кризис в Турции сказался на простых жителях?

- Горящих путёвок на бархатный сезон в Турции не будет.

- Пенсионный возраст поднимут, а льготы останутся.

Украина напрашивается на экономическую блокаду, а американцы признали, что Россию невозможно завоевать

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