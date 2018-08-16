Суд перевел фигурантку дела "Нового величия" из СИЗО под домашний арест

СЕГОДНЯ 20:55 2018-08-16T21:02:17+03:00

Павликовой запрещено выходить из дома без разрешения следователя, использовать мобильную связь и интернет, общаться с журналистами [видео]

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Как и ожидалось, судья Дорогомиловского суда столицы Ирина Деваева согласилась с ходатайством СК России: смягчила меру пресечения и перевела из-под стражи под домашний арест фигурантку дела экстремистской организации "Новое величие" 18-летнюю Анну Павликову. На момент задержания девушке было 17 лет, а в следственном изоляторе выяснилось, что у нее больное сердце.

"С учетом данных о личностях в отношении двоих обвиняемых - Дубовик и Павликовой следствие ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую - домашний арест", - сообщили ранее "Комсомолке" в СК России.

В ведомстве напомнили, что уголовное дело расследуется не в отношении двух девушек, а в отношении десятка лиц.

"В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в создании экстремистского сообщества, и участии в нем. И смягчение меры не означает, что Дубовик и Павликова не виновны. По их делу собрано достаточное количество доказательств, и нет основания для содержания их под стражей. В дальнейшем, степень вины подозреваемых установит суд", - отметил собеседник.

Напомним, 16 мая Дорогомиловский суд столицы арестовал десять активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Павликову и 19-летнюю Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) (статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы).

По информации ряда источников, девушки создали в интернете сайт революционного движения, посетители которого написали свою политическую программу, устав и призывали к насильственной смене государственной власти.

Судья продлила Павликовой срок домашнего ареста до 13 сентября, и наложила ряд запретов и ограничений. Ей запрещено покидать жилище без письменного разрешения следователя, за исключением посещения врачей, использовать мобильную связь и интернет, общаться со СМИ. Если она нарушит эти требования, ее вернут в женское СИЗО.