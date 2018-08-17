2018-08-17T23:31:03+03:00
По сути дела. Дмитрий Потапенко

20 лет после дефолта: какие уроки извлекла Россия?

Дмитрий Потапенко обсуждает это с экспертами в эфире программы «По сути дела» на Радио «Комсомольская правда»
Дмитрий ПОТАПЕНКО@radio_kp
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20 лет после дефолта: какие уроки извлекла Россия?20 лет после дефолта: какие уроки извлекла Россия?
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Главные темы:

- 20 лет после дефолта: какие уроки извлекла Россия?

- «Список Белоусова» за сутки лишил российских олигархов трёх миллиардов долларов. Дойдут ли эти деньги до народа?

- Улыбаемся и машем: как не переживать в отпуске из-за валютных качелей?

20 лет после дефолта: какие уроки извлекла Россия?

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