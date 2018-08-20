Врачи не верили: В Британии модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты

СЕГОДНЯ 16:19 2018-08-20T16:24:32+03:00

Хотя медики прогнозировали, что девушка не сможет социализироваться и даже не сможет разговаривать

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С самого детства родители Кейт Грант слышали слово «невозможно». Их дочь родилась с синдромом Дауна и врачи, потом учителя, затем соцпедагоги говорили им, что их девочке не удастся социализироваться в обществе, вряд ли она сможет одна сходить за покупками в магазин, да хорошо было бы, если бы малышка говорить научилась сложносочиненными фразами. Но ирландская семья оказалась упорной и мама Кейт оставила работу, чтобы полностью посвятить воспитанию малышки. И Кейт не только хорошо заговорила к семи годам, но к 19 выиграла конкурс красоты. Teen Ultimate Beauty Of The World на днях прошел в Северной Ирландии, и девушка с синдромом Дауна обошла 39 претенденток на главную корону и стала королевой красоты, сообщает Mirror.

Самое интересное, что Кейт и не мечтала об участии в этом конкурсеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конкурс красоты Teen Ultimate Beauty Of The World, который проводится при поддержке благотворительной организации Make-A-Wish, позиционирует себя как соревнование для всех. Участницами конкурса могут стать девушки любого веса, роста и семейного положения. В этом году за звание королевы красоты поборолись 40 участниц со всего мира, а победу одержала представительница страны-хозяйки Кейт Грант.

Самое интересное, что Кейт и не мечтала об участии в этом конкурсе. Ее пригласил режиссёр Тейлор-Рей Гамильтон, который увидел снимки девушки в Facebook. К этому моменту Кейт уже принимала участие в неделе моды в Белфасте и снималась для рекламы, однако приглашение на конкурс красоты стало для девушки приятным сюрпризом. Позже она призналась, что на такие высоты даже не думала замахиваться.

С самого детства родители Кейт Грант слышали слово «невозможно»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь победительнице предстоит участвовать в фотосессиях и официальных мероприятиях, организованных Teen Ultimate Beauty Of The World. Также она станет одной из судей конкурса в следующем году.

"Моя мечта сбылась. И эта мечта— вдохновить и заставить молодых людей с синдромом Дауна и другими особенностями поверить в себя", - заявила она после окончания конкурса.