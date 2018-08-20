2018-08-20T17:32:28+03:00
Наука

Во Вселенной полно «водяных миров» - эдаких солярисов

Больше трети обнаруженных экзопланет сплошь покрыты океанами
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Океаны разбросаны по космическому пространству.Океаны разбросаны по космическому пространству.
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Толстым слоем воды покрыты примерно 35 процентов экзопланет — так называемых суперземель — тех, которые крупнее нашей Земли. Об этом заявил Ли Цзэн (Dr. Li Zeng) из Гарвардского университет (Harvard University) на недавно завершившейся конференции в американском Бостоне (Goldschmidt Conference).

Ли Цзэн и его команда поделили суперземли из числа нескольких тысяч уже обнаруженных за пределами Солнечной системы на две большие группы. В одну включили планеты, радиус которых превышает земной в 1,5 раза. В другую - те, которые крупнее в 2,5 раза. Первые тяжелее Земли в 5 раз, вторые — в десять.

Земля - крайняя правая. Левее - суперземли, те, что крупнее. Мелкие суперземли каменисты, крупные - водянисты.

Земля - крайняя правая. Левее - суперземли, те, что крупнее. Мелкие суперземли каменисты, крупные - водянисты.

Далее ученые составили математическую модель, с помощью которой и определили, как должна выглядеть планета, чтобы ее масса соотносилась с радиусом.

Моделирование продемонстрировало: «полуторки» как правило каменисты. А планеты, которые крупнее Земли в 2,5 раза, водянисты. Ли Цзэн уверяет: масса воды на такой суперземле может достигать половины от всей ее массы. Для этого океан должен покрывать планету сплошным толстым слоем. Как Солярис Станислава Лема.

Для сравнения: доля земной воды - при кажущемся огромном ее объеме - ничтожна. Она составляет всего О,02 процента от массы всей нашей планеты.

Исследователи справедливо полагают, что обилие водянистых планет повышает шансы обнаружить жизнь за пределами Солнечной системы. О чем и сообщают на портале Phys.org https://phys.org/news/2018-08-water-worlds-common-exoplanets-vast-amounts.html. Но предупреждают: далеко не на каждом «солярисе» комфортно. Условия на суперземлях могут быть отвратительными: атмосфера — водяной пар, вода на поверхности — кипяток, на дне - лед, сжатый чудовищным давлением. Привычную нам жизнь вряд ли такое устроит. Хотя совсем не исключено, что даже экстремальные океаны некоторых суперземель обзавелись какими-нибудь экзотическими обитателями.

Кстати, весьма серьезные ученых предполагают: наши — вроде бы земные — осьминоги на самом деле родом с другой планеты. Скорее всего с планеты-океана, об обилии которых рассказывает Ли Цзэн. Головоногие моллюски прибыли на Землю в виде яиц 275 миллионов лет назад.

Осьминоги и в самом деле словно бы не от мира сего. Из какого-нибудь соляриса.

Осьминоги и в самом деле словно бы не от мира сего. Из какого-нибудь соляриса.

Убедительные доводы того, что осьминоги не местные, тут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Солярисом» может оказаться планета у ближайшей к Солнцу звезды

Ученые продолжают, пусть очень дистанционное, но все же вдумчивое исследование планеты Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b), которая была недавно обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. До нее чуть больше 4 световых лет. Цель - понять, может «сестра Земли», как называют открытую планету, поддерживать жизнь. Насколько она нам родная?

И вот недавно обнадежили специалисты Национального центра научных исследований Франции (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) - конкретно ученые из астрофизической лаборатории в Марселе (Marseille Astrophysics Laboratory). Они вычислили наиболее вероятные размеры «сестры» и прикинули ее строение. Вывод: Proxima Centauri b - это планета-океан, сплошь покрытая водой. Натуральный «Солярис». Как у Станислава Лема. Глубина океана чудовищная по земным меркам - примерно 200 километров.

Планета-океан может находиться у ближайшей к нам звезды.

Планета-океан может находиться у ближайшей к нам звезды.

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