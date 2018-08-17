2018-08-17T13:43:41+03:00
Общество

"Творить, отдавать тепло своих рук и одновременно помогать": Как рукодельницы создали благотворительный проект

Участники программы «Уютка» шьют одежду и игрушки для воспитанников детских домов, вяжут пледы и шапочки для недоношенных малышей, создают открытки для ветеранов
Ольга БОРСКАЯ
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Чтобы стать волонтёром этого проекта, необязательно иметь навык в каком-то виде рукоделия: всему можно научиться на мастер-классах «Уютки»Чтобы стать волонтёром этого проекта, необязательно иметь навык в каком-то виде рукоделия: всему можно научиться на мастер-классах «Уютки»
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Чтобы заниматься благотворительностью, не обязательно жертвовать в фонды сотни тысяч рублей. Можно творить добро и заниматься одновременнно любимым делом. Такую возможность дает программа «Уютка. Благотворительное рукоделие». В 2015 году ее запустило Благотворительное собрание «Все Вместе», которое объединяет полее полусотни благотворительных фондов и НКО Москвы.

«Здесь можно творить, отдавать тепло своих рук, учиться новому и одновременно помогать!» - говорит Кира Смирнова, исполнительный директор.

В "Уютке" рукодельницы и художники шьют, вышивают, вяжут и валяют шерсть. А получившиеся в итоге одежда, игрушки, сувениры и подарки отправляются в благотворительные фонды собрания «Все вместе». Они создают уют в детских домах и домах престарелых, согревают жителей психоневрологических интернатов, греют ножки недоношенных деток.

Сделанные волонтерами вещи создают уют в детских домах и домах престарелых, согревают жителей психоневрологических интернатов, греют ножки недоношенных деток.

Сделанные волонтерами вещи создают уют в детских домах и домах престарелых, согревают жителей психоневрологических интернатов, греют ножки недоношенных деток.

Первым руководителем проекта и главным идейным вдохновителем стала Мария Рапопорт.

«Сидела третий год в декрете, стало скучно, и вот…» - шутит Мария.

Но то, что начиналось с шутки, в итоге переросло в серьезный проект: благодаря неравнодушию и отзывчивости сотен людей за время существования проекта «Уютка» помогла более 20 благотворительным фондам создать сувениры для ярмарок, поздравила более 1500 одиноких ветеранов с праздником Победы и провела более 200 занятий для подопечных фондов.

В мае этого года были отправлены две посылки в Детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Новгородской области, а до конца лета собираются вязаные пледы, шапочки, носочки и специальные игрушки для недоношенных малышей в роддома в Подмосковье.

Но "Уютка" это не просто объединяет любителей рукоделия. Этим летом в программе появился новый формат работы — рукодельный коворкинг. Все желающие за пожертвование могут воспользоваться оборудованной мастерской, где есть всё необходимое для творчества: профессиональные и бытовые швейные и вышивальные машины, оверлок, большие столы для работы и различные инструменты для рукоделия.

В "Уютке" рукодельницы и художники шьют, вышивают, вяжут и валяют шерсть

В "Уютке" рукодельницы и художники шьют, вышивают, вяжут и валяют шерсть

Кроме того, мастерицы регулярно проводят благотворительные мастер-классы для подопечных благотворительных фондов и волонтеров. В проект обращаются и коммерческие организацияи, которые хотят провести благотворительные мастер-классы и ярмарки на своей территории или заказать корпоративные подарки.

Волонтёры "Уютки" активно участвуют и в различных социальных мероприятиях Москвы. Одним из важных событий этого года станет участие проекта в самой масштабной благотворительной ярмарке «Душевный Bazar»-2018, которая пройдет 9 декабря в Московском Гостином дворе. Там будут представлены товары ручной работы, выполненные мастерами «Уютки». Такие мероприятия позволяют проекту развиваться, налаживать контакты с бизнесом, а также расширять базу волонтёров, чтобы в дальнейшем иметь возможность помогать еще большему количеству людей.

ВАЖНО

Как присоединиться к проекту "Уютка"

Чтобы стать волонтёром этого проекта, необязательно иметь навык в каком-то виде рукоделия: всему можно научиться на мастер-классах «Уютки».

По этой причине в проекте рады видеть и профессионалов, которые готовы делиться своими умениями с другими участниками.

Волонтеры могут жертвовать готовые изделия ручной работы для одного из фондов собрания «Все вместе» или для благотворительной ярмарки, а также дарить материалы для рукоделия: пряжу, фурнитуру, ткани и различные инструменты.

Все подробности - на сайте Yutka.ru

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