2018-08-18T13:28:41+03:00
Звезды

Иосиф Кобзон: Вдумайтесь в стихи Николая Зиновьева. Я могу сравнить его только с Есениным

Великий певец, народный артист СССР всегда очень высокого ценил и продолжает ценить творчество выдающегося поэта-песенника [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Поэт Николай Зиновьев выступает на литературном вечере. 2003 год.Поэт Николай Зиновьев выступает на литературном вечере. 2003 год.Фото: РИА Новости
Изменить размер текста:

После того, как в пятницу, 17 августа, пришло печальное известие о кончине знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева (он ушел от нас на 74-м году жизни), в социальных сетях многие вспоминают любимые песни, написанные на его замечательные стихи...

В том числе повторяются и фрагменты творческого вечера Николая Николаевича, который прошел в Москве 1 декабря 2015-го. (В соцсетях запись датирована 2016-м.) В этом концерте участвовал и Иосиф Кобзон.

- ...Когда-то в Краснодаре, в бункере, как мы его называли (ресторан при гостинице), мы впервые исполнили песню Николая Зиновьева "Платье", - поделился со зрителями Иосиф Давыдович.- Помните эту песню? Помните... (Музыка Александра Морозова.)...

Ну, пел я ее и пел. Я - артист, который 55 лет выходит на эстраду. Перепел очень много песен, и поэтому, когда появлялись новые, те, что я спел, уже уходили в мой личный золотой фонд.

И вдруг однажды приходят ко мне молодые, красивые ребята и говорят: "Иосиф Давыдович, послушайте нас, мы решили петь настоящие песни. Отечественные..." И вот первая песня, которую мы спели, Коленька (обращается к Николаю Зиновьеву. - А.Г.), - это была твоя песня "Платье".

Она, правда, стала самой любимой песней всех жен и всех женщин...

Нечего надеть, что ни говори -

Не нравятся платья...

Это была наша первая песня, которую я исполнил с моими молодыми коллегами и которые хотят выйти вместе со мной на сцену поздравить Николая - группа "Республика".

Иосиф Кобзон с "Республикой" проникновенно исполнили знаменитое "Платье".

А затем Иосиф Давыдович обратился к зрителям с такими словами:

- Вот он такой был всегда, Николай - скромным до застенчивости. Вот... Но - мы его любим за эту скромность.

И удивительно, знаете, до сих пор... Вдумайтесь в его стихи. Он никогда не писал слова. Он всегда писал стихи. И эти стихи были просто очень глубокими, я могу сравнить их только с Есениным.

...Буду одевать с ног до головы

Я тебя в объятья.

Вот каждый раз теперь - а я уже 45 лет женат - жена говорит об этом, когда я ухожу: а кого в объятья?

Это все виноват Николай. Коленька...

КСТАТИ

Три года назад по инициативе Иосифа Кобзона газета "Комсомольская правда" и сайт kp.ru объявили сбор средств на лечение Великого Поэта. (cм. "Давайте поможем автору "Паромщика" и других шлягеров". Письмо актрисы Елены Борзовой, жены знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева, никого не может оставить равнодушным". "КП", 8.06.2015 г.) Иосиф Давыдович тогда перечислил на счёт крупную сумму. "Комсомолка" старалась поддержать этого выдающегося человека. И сегодня мы говорим: Светлому Поэту - Светлая Память...

Напомним, Николай Зиновьев - автор таких шлягеров, как «Дельтаплан», «Паромщик», «Зелёный свет», «Казанова», «Возродись отечество», «Красная стрела», «Листья летнего сада», «Мастер и Маргарита», «Мольба» и многих других.

Иосиф Кобзон о Николае Зиновьеве и его поэзии....

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах
Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Новости 24
Порошенко запретил российским резидентам взыскивать долги с «Укроборонпрома»
Лукашенко уволил все руководство правительства Белоруссии
Депутат Верховной Рады сравнил Украину с «шахидом»
Глава немецких социал-демократов отметила важность партнерства с Россией
В Москве прощаются с Эдуардом Успенским: Писателя похоронят на Троекуровском кладбище
В Польше разбился автобус с украинскими туристами, погибли три человека
Семья осужденного в США летчика Ярошенко вылетела на встречу с ним
Имран Хан официально возглавил правительство Пакистана
В Крыму объяснили интерес украинских туристов к полуострову
Пекин возмущен «безответственными» домыслами Пентагона о китайской армии
Украинцам рассказали о пользе отказа от централизованного снабжения горячей водой
Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов
Госдепартамент: Трамп уведомил Путина, что США останутся в Сирии до полной победы над ИГ*
Стрельба на школьном футбольном поле в США: ранены два подростка
Глава Каталонии призвал перейти в атаку на испанское государство
Украинский производитель реактивных двигателей ответил на обвинения в предательстве США
Капитан задержанного на Украине «Механика Погодина» подал Морской протест
Комитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с Кремлем
Погода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадков
Американские сенаторы хотят запретить Трампу отзывать доступ к гостайне
Моряки задержанного на Украине «Механика Погодина» пресекли третью попытку проникновения на судно
Силуанов оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России
Климкин: Объяснение МИД Австрии приглашения Путина на свадьбу Кнайсль «вызывает грустную улыбку»