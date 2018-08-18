Иосиф Кобзон: Вдумайтесь в стихи Николая Зиновьева. Я могу сравнить его только с Есениным

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-18T13:28:41+03:00

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После того, как в пятницу, 17 августа, пришло печальное известие о кончине знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева (он ушел от нас на 74-м году жизни), в социальных сетях многие вспоминают любимые песни, написанные на его замечательные стихи...

В том числе повторяются и фрагменты творческого вечера Николая Николаевича, который прошел в Москве 1 декабря 2015-го. (В соцсетях запись датирована 2016-м.) В этом концерте участвовал и Иосиф Кобзон.

- ...Когда-то в Краснодаре, в бункере, как мы его называли (ресторан при гостинице), мы впервые исполнили песню Николая Зиновьева "Платье", - поделился со зрителями Иосиф Давыдович.- Помните эту песню? Помните... (Музыка Александра Морозова.)...

Ну, пел я ее и пел. Я - артист, который 55 лет выходит на эстраду. Перепел очень много песен, и поэтому, когда появлялись новые, те, что я спел, уже уходили в мой личный золотой фонд.

И вдруг однажды приходят ко мне молодые, красивые ребята и говорят: "Иосиф Давыдович, послушайте нас, мы решили петь настоящие песни. Отечественные..." И вот первая песня, которую мы спели, Коленька (обращается к Николаю Зиновьеву. - А.Г.), - это была твоя песня "Платье".

Она, правда, стала самой любимой песней всех жен и всех женщин...

Нечего надеть, что ни говори -

Не нравятся платья...

Это была наша первая песня, которую я исполнил с моими молодыми коллегами и которые хотят выйти вместе со мной на сцену поздравить Николая - группа "Республика".

Иосиф Кобзон с "Республикой" проникновенно исполнили знаменитое "Платье".

А затем Иосиф Давыдович обратился к зрителям с такими словами:

- Вот он такой был всегда, Николай - скромным до застенчивости. Вот... Но - мы его любим за эту скромность.

И удивительно, знаете, до сих пор... Вдумайтесь в его стихи. Он никогда не писал слова. Он всегда писал стихи. И эти стихи были просто очень глубокими, я могу сравнить их только с Есениным.

...Буду одевать с ног до головы

Я тебя в объятья.

Вот каждый раз теперь - а я уже 45 лет женат - жена говорит об этом, когда я ухожу: а кого в объятья?

Это все виноват Николай. Коленька...

КСТАТИ

Три года назад по инициативе Иосифа Кобзона газета "Комсомольская правда" и сайт kp.ru объявили сбор средств на лечение Великого Поэта. (cм. "Давайте поможем автору "Паромщика" и других шлягеров". Письмо актрисы Елены Борзовой, жены знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева, никого не может оставить равнодушным". "КП", 8.06.2015 г.) Иосиф Давыдович тогда перечислил на счёт крупную сумму. "Комсомолка" старалась поддержать этого выдающегося человека. И сегодня мы говорим: Светлому Поэту - Светлая Память...

Напомним, Николай Зиновьев - автор таких шлягеров, как «Дельтаплан», «Паромщик», «Зелёный свет», «Казанова», «Возродись отечество», «Красная стрела», «Листья летнего сада», «Мастер и Маргарита», «Мольба» и многих других.