Иосиф Кобзон: Вдумайтесь в стихи Николая Зиновьева. Я могу сравнить его только с Есениным
После того, как в пятницу, 17 августа, пришло печальное известие о кончине знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева (он ушел от нас на 74-м году жизни), в социальных сетях многие вспоминают любимые песни, написанные на его замечательные стихи...
В том числе повторяются и фрагменты творческого вечера Николая Николаевича, который прошел в Москве 1 декабря 2015-го. (В соцсетях запись датирована 2016-м.) В этом концерте участвовал и Иосиф Кобзон.
- ...Когда-то в Краснодаре, в бункере, как мы его называли (ресторан при гостинице), мы впервые исполнили песню Николая Зиновьева "Платье", - поделился со зрителями Иосиф Давыдович.- Помните эту песню? Помните... (Музыка Александра Морозова.)...
Ну, пел я ее и пел. Я - артист, который 55 лет выходит на эстраду. Перепел очень много песен, и поэтому, когда появлялись новые, те, что я спел, уже уходили в мой личный золотой фонд.
И вдруг однажды приходят ко мне молодые, красивые ребята и говорят: "Иосиф Давыдович, послушайте нас, мы решили петь настоящие песни. Отечественные..." И вот первая песня, которую мы спели, Коленька (обращается к Николаю Зиновьеву. - А.Г.), - это была твоя песня "Платье".
Она, правда, стала самой любимой песней всех жен и всех женщин...
Нечего надеть, что ни говори -
Не нравятся платья...
Это была наша первая песня, которую я исполнил с моими молодыми коллегами и которые хотят выйти вместе со мной на сцену поздравить Николая - группа "Республика".
Иосиф Кобзон с "Республикой" проникновенно исполнили знаменитое "Платье".
А затем Иосиф Давыдович обратился к зрителям с такими словами:
- Вот он такой был всегда, Николай - скромным до застенчивости. Вот... Но - мы его любим за эту скромность.
И удивительно, знаете, до сих пор... Вдумайтесь в его стихи. Он никогда не писал слова. Он всегда писал стихи. И эти стихи были просто очень глубокими, я могу сравнить их только с Есениным.
...Буду одевать с ног до головы
Я тебя в объятья.
Вот каждый раз теперь - а я уже 45 лет женат - жена говорит об этом, когда я ухожу: а кого в объятья?
Это все виноват Николай. Коленька...
КСТАТИ
Три года назад по инициативе Иосифа Кобзона газета "Комсомольская правда" и сайт kp.ru объявили сбор средств на лечение Великого Поэта. (cм. "Давайте поможем автору "Паромщика" и других шлягеров". Письмо актрисы Елены Борзовой, жены знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева, никого не может оставить равнодушным". "КП", 8.06.2015 г.) Иосиф Давыдович тогда перечислил на счёт крупную сумму. "Комсомолка" старалась поддержать этого выдающегося человека. И сегодня мы говорим: Светлому Поэту - Светлая Память...
Напомним, Николай Зиновьев - автор таких шлягеров, как «Дельтаплан», «Паромщик», «Зелёный свет», «Казанова», «Возродись отечество», «Красная стрела», «Листья летнего сада», «Мастер и Маргарита», «Мольба» и многих других.
Иосиф Кобзон о Николае Зиновьеве и его поэзии....