2018-08-17T17:15:37+03:00
Общество

Умер поэт-песенник Николай Зиновьев — автор хитов Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева

Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в возрасте 73 лет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Поэт-песенник Николай Зиновьев в 2016 году. ФОТО vk.com/nikolay_zinovievПоэт-песенник Николай Зиновьев в 2016 году. ФОТО vk.com/nikolay_zinoviev
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 августа, умер поэт-песенник Николай Зиновьев. Как сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), он скончался в возрасте 73 лет.

Прощание с поэтом пройдет в воскресенье, 19 августа, в ЦДЛ. Похоронят Зиновьева на Химкинском кладбище, передает ТАСС.

Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года в семье режиссера Николая Зиновьева и актрисы Валерии Зиновьевой. Он написал стихи на музыку композиторов Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Лоры Квинт.

Поэт является автором хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной. Николай Зиновьев неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года" и различных литературных премий, кавалер орденов Почёта и Дружбы народов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Давайте поможем автору «Паромщика» и других шлягеров!»

Письмо жены знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева не может оставить равнодушным (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин назначил Николая Макарова послом России в Кувейте
В России могут создать ведомство для повышения производительности труда на предприятиях
В Подмосковье задержали двух человек за мошенничество в отношении пенсионеров
Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста президента
«Очень высокая цена»: Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне
Глава МВД Италии после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку
Украинское издательство выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России
Власти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом состоянии
Ученые доказали, что мужской мозг работает быстрее женского
Стало известно содержание приказа о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией
Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста Моранди в Генуе
Шойгу обсудил с турецким коллегой тему безопасности в Сирии
Российский танкер "Механик Погодин" не заходил в порты Крыма с момента постройки
Москалькова поддержала предложение о либерализации наказания за лайки и репосты