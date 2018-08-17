Умер поэт-песенник Николай Зиновьев — автор хитов Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-17T17:15:37+03:00

Поэт-песенник Николай Зиновьев в 2016 году. ФОТО vk.com/nikolay_zinoviev

Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в возрасте 73 лет

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В пятницу, 17 августа, умер поэт-песенник Николай Зиновьев. Как сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), он скончался в возрасте 73 лет.

Прощание с поэтом пройдет в воскресенье, 19 августа, в ЦДЛ. Похоронят Зиновьева на Химкинском кладбище, передает ТАСС.

Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года в семье режиссера Николая Зиновьева и актрисы Валерии Зиновьевой. Он написал стихи на музыку композиторов Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Лоры Квинт.

Поэт является автором хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной. Николай Зиновьев неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года" и различных литературных премий, кавалер орденов Почёта и Дружбы народов.

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