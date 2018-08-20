Григорий Лепс покажет свои иконы в Историческом музее

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-20T11:00:43+03:00

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4 сентября 2018 года в Государственном Историческом Музее (ГИМ) состоится торжественное открытие выставки «Предивное художество»: Иконы из собрания Григория Лепса». Заслуженный артист Российской Федерации, музыкант и продюсер Григорий Лепс представит уникальную коллекцию из 200 икон, которыми пополнялось его собрание в течении 20 лет.

На экспозиции выставки будут представлены редкие, а порой и уникальные памятники иконописи и графики XVI – начала XX вв. До сих пор коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не экспонировалась. С выходом в 2012-и году фундаментального каталога собрания икон Григория Лепса эта часть его коллекции была по достоинству оценена специалистами и вошла в постоянный научный оборот. Данная выставка призвана впервые познакомить зрителя с большим и ценным собранием, продолжающим традиции частного собирательства в России.

Историко-художественная ценность собрания икон Григория Лепса заключается прежде всего в высочайшем качестве собранных им памятников, поскольку ведущими принципами его коллекционерских устремлений являются хорошая сохранность авторского слоя живописи и высокое мастерство исполнения. В коллекции велико число подлинных шедевров миниатюрного письма. Поэтому для характеристики собранных Григорием Лепсом памятников иконописи как нельзя лучше подходят слова Н.С.Лескова: «Предивное художество» – определение, которое писатель дал иконописной святыне в рассказе «Запечатленный ангел».

В произведении упомянуто также имя московского мастера Николая Михайловича Силачева, которого Лесков знал лично и чье творчество особенно высоко ценил. Две редчайшие иконы этого изографа впервые можно будет увидеть на выставке. Следует подчеркнуть, что в своей деятельности собиратель отдает предпочтение памятникам подписным и датированным и редкой иконографии. Все без исключения иконы, вошедшие в данное собрание, являются памятниками музейного значения.

Еще одним несомненным достоинством представляемой коллекции является ее высокая репрезентативность. Экспозиционный ряд выставки позволит посетителю на выдающихся памятниках иконописания познакомиться с историей этого вида искусства в XVI – начале XX в., и в особенности в Новое время (заметим, что иконы этого периода в музейных экспозициях представлены в незначительной степени). В коллекции – иконы мастеров Оружейной палаты и работавших в ее традициях иконописцев XVIII в., старообрядческих изографов Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, иконописцев Мстеры и Палеха и знаменитых выходцев из этих иконописных сел, работавших в столицах по высочайшим заказам, – М.И.Дикарева, И.С.Чирикова, В.П.Гурьянова. Помимо этих громких имен посетителей выставки ждут настоящие открытия: несколькими произведениями в коллекции представлено творчество таких тонких и ранее не известных мастеров XIX – начала XX в., как З.Ф.Бронин, И.Д.Краузов, Я.А.Богатенко, А.Д.Бороздин и др.

На выставке в соответствие с историко-стилистическим принципом будут сформированы следующие разделы:

I. Наследие средневековых мастеров. Включает памятники XVI–XVII вв. и показывает истоки тех двух стилистических направлений, которые после церковной реформы середины XVII в. на протяжении XVIII–XIX вв. развивались уже самостоятельно, практически друг с другом не пересекаясь.

II. В новой стилистике. Среди произведений религиозной живописи XVIII – начала XX в., господствовавшей в официальном церковном искусстве того времени, коллекционер, следуя своим вкусам, выбрал те, которые не относятся к академическому направлению, но обнаруживают связь с традиционной иконой и живоподобным письмом мастеров Оружейной палаты.

III. По канонам древнего благочестия. В этот раздел входят работы старообрядческих мастеров XVIII–XIX вв., созданные с соблюдением эстетических, иконографических и технологических традиций иконописания Древней Руси.

IV. Иконописные центры и мастерские. Признанные иконописные центры и мастерские XIX в. (Романово-Борисоглебск, Мстера, Палех), хотя и работали на широкий рынок, старались сохранять древние основы своего искусства. Именно к их опыту обратился и высочайше утвержденный в 1901 г. Комитет попечительства о русской иконописи, который был создан для возрождения традиционного иконописания, отвечающего требованиям художественности.

Новизной отличается визуальный ряд, почти целиком состоящий из впервые экспонируемых памятников. На выставке будет представлено около 180 икон.

Куратором выставки выступил доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, заслуженный работник культуры РФ Е.М.Юхименко.