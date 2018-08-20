Страна за неделю с 13 по 19 августа

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-20T16:23:06+03:00

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Крым. Севастополь. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по очереди встречали секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. По слухам, он утвердит список кандидатов от «ЕР» в Заксобрание уже в этом сентябре (выборы в Заксоб Севастополя пройдут в следующем году), аккурат после возвращения с полуострова. Тем временем Генбанк (единственный в Крыму, кто выпускал карты Visa и MasterCard) полностью перешел на платежную систему "Мир».

Оренбургская область. Юрий Берг пока еще не сделал официальное заявление - пойдет ли он на третий губернаторский срок. Между тем, в регионе фонит антикоррупционная повестка – по подозрению в получении взятки (600 тысяч рублей) задержан мэр Оренбурга Евгений Арапов. Это второй громкий арест – после задержания министра сельского хозяйства Михаила Маслова.

Никита Исаев: Громкие задержания министра Маслова, мэра Арапова, и заместителя мэра Борисова, влияют на репутацию губернатора Юрия Берга, безусловно, негативно. Открывшиеся нам обстоятельства, на мой взгляд, указывают на то, что вертикаль власти, выстроенная Бергом в Оренбургской области, себя исчерпала. Оренбуржцы чувствуют себя брошенными, и что самое грустное, кажется, что уже смирились с этой участью. Повышения качества уровня жизни и каких-то позитивных перспектив для себя в Оренбурге народ не видит. У молодёжи цель одна – выбраться из родного края в столицу или другой крупный и процветающий город. Чиновники же не работают, а только создают видимость и «эффективно осваивают» народные деньги. Берг у руля региона вот уже восемь лет. Каких результатов он добился – мы все видим.

Якутия. Врио главы Якутии Айсен Николаев распорядился внести изменения в план социального развития центров экономического роста республики. Теперь федеральные и региональные средства в первую очередь пойдут на строительство дорог и разработку месторождений природных ископаемых.

Врио главы Якутии Айсен Николаев распорядился внести изменения в план социального развития центров экономического роста республикиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Магаданская область. Врио главы региона Сергей Носов намерен газифицировать Колыму. По его словам, с таким предложением к нему обратилась некая компания. Вовремя - в казне края не хватает почти 5-ти миллиардов рублей на предстоящий отопительный сезон.

Омская область. Врио губернатора Омской области Александр Бурков принял участие в дебатах кандидатов в губернаторы. Единственный из 5 сибирских врио. Браво!

Врио губернатора Омской области Александр БурковФото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Исаев: Думаю, что технологи, занимающиеся предвыборной кампанией Александра Буркова, решили таким образом выгодно обозначить своего кандидата на фоне других сибирских врио, и продемонстрировать населению насколько их будущий губернатор открыт для общения с народом и дискуссий с оппонентами. Чем плохо прогуливать подобные церемонии? Да тем, что у людей окончательно формируется мнение, что их обвели вокруг пальца. Если выборы действительно, конкурентные, то и главный кандидат должен это понимать и демонстрировать хоть какое—то своё рвение? Должен доказать избирателю, что он более эффективный экономист, чем условный Сидоров, а программа по возрождению сельского хозяйства, предлагаемая им, более реальная, чем у кандидата-агронома Петрова.

Воронежская область. Врио губернатора Александр Гусев хочет построить в Воронеже метро. Он считает, что инвестиции в его создание - 38 млрд рублей - окупятся через 10 лет.

Нижний Новгород. Врио губернатора Глеб Никитин обещает жителям Нижнего подумать над возможностью продления городского метро (сейчас там всего 15 станций протяженностью 21,6 км).

Бурятия. ​​Бурятские общественники предложили губернатору Алексею Цыденову селить сирот на чердаках жилых домов. "Надо переварить", - лаконично ответил на сомнительную инициативу общественников глава республики.

Владимирская область. Врио главы региона Светлана Орлова побывала на аудиенции у главы государства. Они поговорили о трассах. Владимир Путин на спонтанные губернаторские реплики реагировал с юмором.

Приморский край. Врио губернатора Андрей Тарасенко встречает инвестора - один из сыновей Романа Абрамовича собирается заняться в Приморском крае сельским хозяйством. Он планирует построить теплицы на площади в 1 тысячу га.

Иркутская область. Губернатор Сергей Левченко получил новую головную боль – митинг от 4-х садовых товариществ в регионе. Причина протеста – отъём энергетиками земли под строительство ЛЭП. Под снос попадают сотни строений и коммуникаций на 250 дачных участках без компенсаций. Власти заявляют, что участки нужны «для государственных нужд».

ЯНАО. Врио губернатора Дмитрию Артюхову удалось пролоббировать проект Северный широтный ход. Соответствующее распоряжение по концессии Правительства РФ и ЯНАО опубликовано. Северный широтный ход — это проект железной дороги длиной 686 километров, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и разгрузит Транссибирскую магистраль.