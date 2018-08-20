В Воронежском природном биосферном заповеднике имени Василия Пескова высадился десант «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-20T18:11:28+03:00

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В Воронежском природном биосферном заповеднике имени Василия Михайловича Пескова прошел очень теплый и насыщенный воспоминаниями день памяти нашего великого коллеги. Выступили его близкий друг Николай Старченко, редактор журнала “Муравейник”, известный путешественник из Магадана Юрий Шумицкий, которому Василий Михайлович помогал в его пеших переходах по стране, его камчатский друг и соавтор, краевед Михаил Жилин, передавший музею Пескова его фотоаппарат «Никон», когда-то подаренный Жилину.

От имени Клуба журналистов КП я (Людмила Семина — прим.Ред.) рассказала, как идет работа по увековечиванию памяти Пескова, представила приехавшего от «Комсомолки» питерского скульптора Алексея Бокия, выбранного редакцией по конкурсу для работы над памятником Василию Михайловичу, и Анастасию Дементьеву, помощника депутата Госдумы Аркадия Пономарева, ставшего меценатом проекта памятника.

Поле у села Орлово, на меже которого лежит мемориальный камень Василия Пескова. Фото Виталия Карнауха

Директор музея Пескова в заповеднике Наталья Хлызова познакомила с активистами из родных мест Василя Пескова: села Орлово, где он родился, села Парижская коммуна, где его семья переживала недолгую эвакуацию в годы войны, и станции Тресвятская, где он закончил школу и работал пионервожатым. С помощью своих добровольных помощников Хлызова собрала материал для книги о малой родине Василия Михайловича. Завершился день памяти в селе Орлово, где открыта мемориальная доска на месте рождения их земляка, и возложением цветов на мемориальном камне с изречением Пескова «Главная ценность в жизни – сама жизнь», возле которого пять лет назад был развеян его прах.

Глава села Орлово и однофамилец нашего обозревателя – Владимир Песков свозил нас на место будущего сквера Василия Михайловича, где запланирована установка и его бюста, который дополнительно отольют при отливке всего памятника для заповеднике. Воронежские меценаты проявили готовность помочь в этом и орловцам. А поздней, уже в воронежском филиале нашей «Комсомолки» мы обсуждали с ее гендиректором Сереем Чирковым идею областного Песков-феста «Шаги по росе». Завершилась официальная часть программы подписанием Соглашения между Воронежским заповедником и ИД «Комсомольская правда» о взаимном сотрудничестве, под которым расписался и.о.директора заповедника Сергей Кокорев.

В селе Орлово теперь есть улица Василия Михайловича. Здесь он бегал мальчонкой. Фото Виталия Карнауха

Идею памятника мы обсуждали широко и со всех сторон. Пока рано говорить о том, каким он будет. Но уже ясно, что стоять ему не на постаменте, а на пригорке среди сосен, доступным для живого общения, что вести к нему будет песковская тропа Добра с персонажами его публикаций, а рядом появится поляна Радости, на которой будут собираться гости фестиваля «Шаги по росе». Рубрика «Окно в природу» наглядно предстанет текстами зарисовок Василия Михайловича, его фотоэтюдами. Скульптор Алексей Бокий просмотрел за эти дни громадный видеоархив музея Пескова и нашего виртуального музея Пескова на сайте КП, познакомился с идеями, высказанными в письмах читателей. Кстати, будем благодарны читателям и сейчас, если подскажете, какие песковские персонажи-животные могли бы поселиться на тропе Добра.

Полеты на автожире с пилотом заповедника Александром Кандауцровым. Фото Алексея Бокия

А 14 августа нас познакомили с летчиком заповедника Александром Кандауровым, который три раза в неделю совершает облет заповедника на гирокоптере. Между прочим, профессиональный пилот, летавший после летного училища на ИЛах, но по направлению заповедника освоивший на полугодовых курсах автожиры. Буквально накануне нашей встречи Александр предотвратил лесной пожар, заметив с воздуха задымление на одном участке. Оперативная пожарная бригада добралась туда через полчаса и всё погасила. Материалы по этому случаю переданы в прокуратуру для расследования.

Заповедник сверху - Фото Алексея Бокия

К сожалению, поджоги не исключены: местные жители, привыкшие пользоваться заповедными лесами как своей вотчиной, собирающие там чернику, грибы, с трудом поддаются экологическому воспитанию и, когда их штрафуют егеря, нередко угрожают отместкой. Директор Сергей Кокорев подчеркивает, что заповедник ищет компромиссные варианты взаимоотношений, старается найти договорные условия (бесплатное пользование, но по разрешению заповедника, чтобы правильно вести учет охраняемых ресурсов). И все же находятся и поджигатели.

Мы тоже полетали на автожире над заповедником. Сверху сразу видно, как, в принципе, невелика эта неприкасаемая территория: облет по периметру занял полчаса. И сверху видно, какое давление испытывает и эта малая земля от намерений разбогатевших людей, залезающих своими дачными имениями за пограничную реку Воронеж, на лакомые ландшафтные участки. Сверху мы видели две проплешины в густом лесу: лысину пожарища и захват земли дачниками возле поселка Рамонь. Отлично сверху виден и дворец князей Ольденбургских, построенный ими здесь, в Рамони, в конце 19-го века. Красоты необычайной кирпичный замок и парк с великолепными газонами европейского стандарта, сохранившимися стараниями музейщиков и в наши дни. Это своего рода эталон умного и грамотного природопользования. Но тут же рядом и пример нашего неистребимого пока варварства.

В заповеднике нам рассказали, что сейчас идет очередная атака на его сотрудников и второй год не утверждаемого в полном статусе и.о.директора со стороны тех властей, которые хотят сделать здесь охотничье развлечение. Кроме восстановленной Воронежским заповедником популяции бобров (Песков помогал тоже), которые расселены отсюда по всей Европе и России, в заповедном лесу сохраняется со времен князей Ольденбургских стадо чистокровных благородных оленей, численность которых не превышает сотни с небольшим голов. Для охоты их мало. Охотники хотят запустить сюда же оленей попроще, на отстрел которых можно будет получать лицензии. Такая перспектива приводит экологов в ужас: это как если бы в клетку с породистыми борзыми запустили бродячих собак. А в лесу и клетки нет. Потеря уникального чистокровного стада, сохраняемого более ста лет, неизбежна.

Одна надежда, что теперь в правительстве экологию курирует как вице-премьер Алексей Гордеев, бывший губернатор Воронежской области, знающий все эти тонкости, и он и не позволит самоуправничать на территории заповедника имени выдающегося защитника природы Василия Пескова.