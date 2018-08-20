2018-08-20T19:12:01+03:00
В мире

Общество слуг и мигрантов

Почему в развитом западном обществе нынешнее поколение молодежи будет жить хуже, чем родители
Алексей САХНИНжурналист, политолог
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Простые профессии не требуют больших компетенций, только рук, ног, умения кланяться и получать чаевыеПростые профессии не требуют больших компетенций, только рук, ног, умения кланяться и получать чаевыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Когда я эмигрировал в Швецию и дал об этом первое интервью, кто-то в комментариях написал, что, вот, дескать, правильно сделал: там нужны такие люди, умные, принципиальные, образованные. Прошло пять лет, я работаю на корабле, мою посуду. Иногда пишу статьи, но больше мою посуду. Мой сменщик, молодой парень, пишет диссертацию о современной архитектуре. Говорит, удобный график: неделю моешь посуду, зато целую неделю потом свободен, можно писать про архитектуру.

В России только четверть выпускников университетов работают по специальности. Остальные продают мобильные телефоны, компьютеры, а чаще устраиваются охранниками или находят временную работу - «шабашки» - без трудового договора.

В США таких как я - ребят с хорошими дипломами, но большими проблемами с трудоустройством - тоже хватает. 40% выпускников колледжей в 2014 году оставались безработными и вынуждены были заниматься неквалифицированным трудом, который не соответствовал их дорогостоящему образованию. Две трети американских выпускников имели долги по образовательным кредитам, в среднем по $30 000. Это они составили костяк кампании Берни Сандерса в 2016 (которого незаконно «слила» Хиллари Клинтон, и об этом стало всем известно, когда хакеры взломали компьютеры Демпартии. - Ред.).

Нынешнее молодое поколение - первое в современной истории развитых стран, которое обречено жить хуже, чем их родители. В России и других постсоветских странах этим никого не удивишь, но факт выглядит шокирующе для самых богатых и развитых государств Запада.

На пике технологического оптимизма в 1960-х, когда Стенли Кубрик снимал свою бессмертную «Космическую Одиссею 2001», фантастов беспокоили вопросы о границах человеческого, но они не сомневались что наука решит текущие проблемы: бедность, голод, войны уйдут в прошлое, уровень жизни вырастет, и человечество сможет заняться свободным развитием каждого как необходимого условия свободного развития всех.

Но история посмеялась над этим наивным оптимизмом. В США уровень доходов рабочего класса застыл с начала 1960-х годов. Но пострадал и средний класс. Квалифицированных специалистов заменяют машины.

Постиндустриальная теория стала настоящим гимном переменам. Стало модно с презрением относиться к промышленности, рабочему классу. Эксперты, технократы и политологи ощутили себя новым, господствующим классом в обществе услуг. Только это оказалось общество слуг.

Семь из топ-10 самых быстрорастущих профессий в США - низкооплачиваемый «ручной» труд: сиделки, официанты, продавцы, курьеры. Государство уходит из одной отрасли за другой, главным работодателем в обществе слуг становится, как когда-то, частный господин.

В самой социальной стране мира, Швеции, хотят создать кластер простых работ, в первую очередь для мигрантов: места швейцаров в ресторане, личных поваров с почасовой оплатой, чистильщиков обуви. Такие профессии не требуют больших компетенций, только рук, ног, умения кланяться и получать чаевые. Речь идет о возврате к обществу, где самой массовой профессией была профессия слуги, который работал на господина за еду и кров. Общество услуг будущего на поверку оказалось старым добрым обществом слуг.

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