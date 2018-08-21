Анна Хилькевич назвала дочь в честь своей героини из сериала «Универ»

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-21T14:58:33+03:00

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20 августа Анна Хилькевич стала мамой во второй раз, родила девочку. И в отличие от некоторых своих звездных коллег, не стала делать тайны из имени дочери и уже на следующий день рассказала, как они с супругом решили назвать малышку – Машей. Надо отметить, что такое же имя своей новорожденной доченьки дала и другая звездная мама – Лера Кудрявцева. Хилькевич объяснила свой выбор тем, что имя «прекрасно сочетается с фамилией» ее супруга, но называть ее не стала. «Нет-нет, фамилия Волков тут не причем. Мы не понимаем кто пустил такую утку и зачем Артуру чужая фамилия Волков», — поделилась Анна.

Также актриса призналась, что имя Маша сильно изменило ее жизнь: «Возможно если бы не Мария Белова из Универа, то моя судьба сложилась бы по‑другому и,я бы не познакомилась с Артуром». Напомним, в сериале «Универ» на ТНТ Анна Хилькевич исполнила роль Марии Беловой.

Кроме того, Хилькевич уверена, имя Маша идеально сочетается с сокращенным вариантом имени ее первой дочери — Арианны (Яша). «Это простое и в то же время очень глубокое имя… Ну и плюс Арианна и Мария))) Маша и Яша))) идеально же, согласитесь», — заключила Хилькевич.

Также уже в родильной палате, актриса подвела итоги своего тотализатора, который она проводила среди своих поклонников. Незадолго до родов она предложила фолловерам угадать дату родов и имя ребенка. И пообещала денежные призы. Анна назвала победителей и пообещала, что в ближайшее время деньги поступят на их карты.