Путин и Лукашенко посетят международный турнир "Плотформа S-70" в Сочи

СЕГОДНЯ 16:24 2018-08-22T16:24:30+03:00

В среду, 22 августа, в бою сойдутся профессиональные российские самбисты и именитые спортсмены из других стран

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Президент России Владимир Путин планирует посетить девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который пройдет в Сочи уже в эту среду, 22 августа.

Вместе с ним на мероприятие придет также белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Посетит", - заверил представитель Кремля.

Он пояснил, что президенты России и Белоруссии встретятся сразу после того, как Владимир Путин завершит морскую прогулку с финским главой Саули Ниинистё. Политики также проведут переговоры, а после отправятся смотреть соревнования.

Стоит отметить, что этот турнир проводится в год 80-летия самбо как национального вида спорта. Его организаторами выступили московский Центр спорта и образования "Самбо-70" и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края и мэрии города Сочи.

Свое присутствие на зрительских трибунах уже подтвердили, такие мастера боевых искусств как Стивен Сигал и Жан-Клод Ван Дамм. Также на спортивном мероприятии будут присутствовать многие политики и государственные деятели Азербайджана, Казахстана, Армении и других стран.

Посмотреть прямую-онлайн трансляцию международного турнира, посвященного прославленным тренерам и великим наставникам России, можно будет на сайте "Комсомольской правды".