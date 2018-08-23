Большинство россиян довольны своим жильем

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-23T13:37:10+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поинтересовался у граждан, довольны ли они своими жилищными условиями. Выяснилось, что большинство (72%) все устраивает. В 2005 году таких людей было меньше половины (48%).

Как ни странно, но больше всего удовлетворенных среди молодежи до 24 лет - 84%. Среди 25-34-летних уже меньше - 61%.

Среди причин недовольства респонденты называют высокие коммунальные платежи, маленький метраж и недостаточный комфорт квартиры, низкое качество услуг ЖКХ, аварийное состояние дома.

У 16% респондентов своей недвижимости не оказалось.

Приобретать жилье в ближайшие пять лет намерен каждый четвертый россиянин. Заметная часть из них планирует брать для этого ипотеку. Время для покупки, кстати, подходящее: недвижимость подешевела, ставки по кредитам снизились. По данным Центрального банка, средняя ставка по ипотеке составляет 9,4%. Для сравнения: год назад она была 11%, а два года назад 13%.

34% планируют купить квартиру на свои средства, 24% продадут имеющуюся недвижимость, чтобы приобрести новую. 9% надеются в этом вопросе на материальную помощь близких.