Названы два месяца в году, когда разводы случаются чаще всего

СЕГОДНЯ 19:24 2018-08-23T19:30:01+03:00

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На этот раз серьезным исследованием удивили эксперты Американской социологической ассоциации, которые взялись выяснить закономерность развода в зависимости от времени года. Брайн Серафини и Джулия Брайнс подошли к вопросу серьезно, за 14 лет – с 2001 по 2015 года они опросили сотни пар, которые рассказали им, в какой месяц они развелись и назвали причины разрыва. И оказалось, что пик разводов приходится на март и август. Именно тогда пары решают, что с них хватит.

По мнению исследователей, мартовский пик разводов может быть объяснен тем, что пары, находящиеся на гране разрыва, склонны рассматривать период зимних праздников как возможность «подлатать» отношения.Однако, чаще всего, оказывается, что если в паре есть проблемы, то долгое пребывание на одной территории в период праздников только еще больше обостряет конфликты.

Августовский же пик разводов связан в основном с детьми. Начинается пора подготовки к школе, наваливается куча проблем, что приводит к регулярным ссорам в семье. Но главное — приближается осень. Световой день укорачивается, а это действует на общий упадок настроения. И, подобно тому, как с весны по лето количество убийств уменьшается, а затем резко возрастает, точно так же уменьшается, а затем возрастает число разводов. Но есть и хорошая новость: если в сентябре паре удается уехать куда-то в отпуск, желательно на море, и желательно без детей, то романтическая обстановка способствует укреплению брака. В этом признались несколько семей, которым таким образом удалось спасти свой пошатнувшийся брак.