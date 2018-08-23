2018-08-24T01:57:02+03:00
Спорт

«Паранойя поджидает за каждым углом...»

Звезду легкой атлетики Сергея Шубенкова задел антидопинговый плакат
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в своем Твиттере опубликовал плакат-памятку, как спортсменам нужно беречься от случайного попадания в свой организм допингаЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в своем Твиттере опубликовал плакат-памятку, как спортсменам нужно беречься от случайного попадания в свой организм допингаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в своем Твиттере опубликовал плакат-памятку, как спортсменам нужно беречься от случайного попадания в свой организм допинга. И иронично его подписал: «Жить реально страшно. Паранойя все ближе, поджидает за каждым углом прямо-таки». Но это как раз тот случай, когда простой комикс показывает реальные проблемы.

Плакат действительно вышел забавным. Он сделан по заказу Всероссийской федерации плавания (ВФП) в рамках антидопинговой программы и впервые был опубликован в журнале «Плавание». На нем даются практические советы, такие как «Умейте сказать нет, даже если стакан воды вам предлагает товарищ по команде». Но оказалось, что памятка - это серьезное дело.

Мы связались с ВФП, и там соавторы плаката нам рассказали, что каждый совет имеет под собой реальную основу. Что действительно были случаи, когда в организм спортсменов запрещенные препараты попадали с водой из стакана, протянутого товарищем по команде. Не говоря уже про другие моменты.

Один из самых громких случаев был в Японии. Федерация каноэ этой страны в сентябре 2017 года провела расследование и установила, что 32-летний атлет подсыпал в напиток своего более молодого конкурента анаболический стероид метандиенон. А помните, как на Олимпийских играх-2018 у керлингиста Александра Крушельницкого нашли мельдоний, хотя до этого все его анализы были чистыми. Как попал бесполезный при однократном употреблении препарат в организм спортсмена - один из секретов скандальной Олимпиады.

Что же касается сборной России по плаванию, то она недавно победила на чемпионате Европы в Глазго. А вот легкоатлеты, которые стебутся над шершавым языком плаката, до сих пор выступают в статусе нейтральных спортсменов.

Эту памятку, как не попасться на допинге, выпустили во Всероссийской федерации плавания. Графика Романа Фофанова. Фото: russwimming.ru

Эту памятку, как не попасться на допинге, выпустили во Всероссийской федерации плавания. Графика Романа Фофанова. Фото: russwimming.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Расписание матчей 5-го тура РПЛ сезона 2018-2019: «Уфа» – «Зенит» и другие матчи 5-го тура Премьер-лиги
«Спартак» сразится с «Динамо», «Локомотив» столкнется на поле с «Анжи», а соперником «Рубина» станет ЦСКА: расписание матчей 5 тура РПЛ сезона 2018-2019, трансляции, прогнозы, интриги
Новости 24
Пропавший у берегов Габона танкер с россиянами на борту нашли
«Мы зажжем в конце!»: Звезда «Теории большого взрыва» обещает, что последний сезон сериала станет лучшим
Правозащитник Иван Мельников: Появление второго видео с избиениями в ярославской колонии было вполне ожидаемо
Жертвами авиаудара межарабской коалиции в Йемене стали более 30 человек
«Доктор Хаус» меняет профессию: Хью Лори в новом сериале сыграет космонавта
Украина обратилась в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениям
МИД РФ: состав участников встречи "московского формата" по Афганистану находится в проработке
«Единая Россия» представит в Госдуме предложения по обустройству воинских мемориалов
Журнал Time опубликовал на обложке Трампа в затопленном Овальном кабинете
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Прилепин прокомментировал свое задержание на границе с Боснией и Герцеговиной
В ЮАР арестовали предположительно российское судно
Минфин продолжит выполнять план закупок валюты для бюджетного правила
В правительстве рассказали о травме Дмитрия Медведева
Порошенко назвал условие, при котором вступление в НАТО станет реальным для Украины
Помпео представил нового спецпредставителя США по КНДР
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщение об экстренной госпитализации актрисы
Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США