«Паранойя поджидает за каждым углом...»

23 Авг. 01:55 2018-08-24T01:57:02+03:00

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в своем Твиттере опубликовал плакат-памятку, как спортсменам нужно беречься от случайного попадания в свой организм допинга Фото: Олег УКЛАДОВ

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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в своем Твиттере опубликовал плакат-памятку, как спортсменам нужно беречься от случайного попадания в свой организм допинга. И иронично его подписал: «Жить реально страшно. Паранойя все ближе, поджидает за каждым углом прямо-таки». Но это как раз тот случай, когда простой комикс показывает реальные проблемы.

Плакат действительно вышел забавным. Он сделан по заказу Всероссийской федерации плавания (ВФП) в рамках антидопинговой программы и впервые был опубликован в журнале «Плавание». На нем даются практические советы, такие как «Умейте сказать нет, даже если стакан воды вам предлагает товарищ по команде». Но оказалось, что памятка - это серьезное дело.

Мы связались с ВФП, и там соавторы плаката нам рассказали, что каждый совет имеет под собой реальную основу. Что действительно были случаи, когда в организм спортсменов запрещенные препараты попадали с водой из стакана, протянутого товарищем по команде. Не говоря уже про другие моменты.

Один из самых громких случаев был в Японии. Федерация каноэ этой страны в сентябре 2017 года провела расследование и установила, что 32-летний атлет подсыпал в напиток своего более молодого конкурента анаболический стероид метандиенон. А помните, как на Олимпийских играх-2018 у керлингиста Александра Крушельницкого нашли мельдоний, хотя до этого все его анализы были чистыми. Как попал бесполезный при однократном употреблении препарат в организм спортсмена - один из секретов скандальной Олимпиады.

Что же касается сборной России по плаванию, то она недавно победила на чемпионате Европы в Глазго. А вот легкоатлеты, которые стебутся над шершавым языком плаката, до сих пор выступают в статусе нейтральных спортсменов.