Бывший муж Моники Беллуччи и Тина Кунаки признались, что готовы стать родителями

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-24T13:48:38+03:00

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После Моники Беллуччи Венсан Кассель никогда не женится, - писали западные таблоиды четыре года назад. Во-первых, потому что долго придется искать такую же непревзойденную красоту, во-вторых, французский актер считался одним из самых больших ловеласов. Зачем ему снова под венец? Однако, месяц назад стало известно, что Венсан Кассель и модель Тина Кунаки планируют в скором времени сыграть свадьбу. Пара встречается 1,5 года и, судя по тому, с какой нежностью они относятся друг к другу, их накрыла настоящая любовь.

На днях пара, которая готовится к свадьбе, дала откровенное интервью итальянскому изданию Vanity Fair. В нем возлюбленные признались, что в ближайшем будущем планируют детей.

«Мы решили пожениться перед тем, как расширить нашу семью. Отцовство — это самое невероятное состояние на планете, которое возможно испытать», - заявил Венсан Кассель.

А вот возлюбленная актера призналась, что для нее предложение о замужестве стало неожиданностью.

«Когда он задал мне вопрос о том, хочу ли я стать его женой, я была застигнута врасплох. Я даже не сразу ответила, так как не ожидала этого», - призналась Тина. К слову, в этом же интервью Венсан честно признался, что когда познакомился с Кунаки на Ибице ничего не знал о ее юном возрасте. Девушке тогда было всего 18лет.

Он уверен, что люди не могут выбрать, в кого влюбиться, ведь это происходит исключительно по воле сердца.

Напомним, что у актера уже есть двое дочерей от Моники Беллуччи — 13-летняя Дева Кассель и 8-летняя Леони Кассель. Бышие возлюбленные поженились в 1999 году, а в августе 2013 объявили о разводе.