3 500 000 РУБЛЕЙ – ПОБЕДИТЕЛЯМ: Радио «Комсомольская правда» примет участие в самой сложной трассе ОТ «ЛИГИ ГЕРОЕВ» в Чеченской республике!

24 Авг. 19:00 2018-08-24T22:59:24+03:00

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25 августа в Чеченской Республике на территории «Российского университета спецназа» в Гудермесе пройдёт «Гонка Героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организуемый «Лигой Героев» совместно с «РУС». Он станет рекордным по размеру призового фонда и самым сложным за всю историю проекта.

Исключительной особенностью чеченской трассы вновь станет огневой рубеж. Под бдительным контролем инструкторов Российского университета спецназа спортсмены, преодолев всю трассу, у финиша будут поражать мишени из спортивного огнестрельного оружия.

Призовой фонд «Гонки Героев» в Чеченской Республике - 3 500 000 рублей и автомобиль LADA Vesta. Экстремальный забег будет проводиться в формате чемпионата в индивидуальном, парном и командном зачетах. Участники состязаний, занявшие призовые места в зачётах, получат денежные вознаграждения из призового фонда, предоставленного Региональным общественным фондом им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В этом году забег пройдёт на усовершенствованной 10 километровой трассе с 37 препятствиями различной сложности.

Для тех, кто только готовится проверить свои силы, предусмотрен формат «Массовый старт». Участники стартуют волнами по 150-200 человек с интервалом в полчаса.

В этом году забег пройдёт на усовершенствованной 10 километровой трассе с 37 препятствиями различной сложности. Сами препятствия трассы устроены таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолеют «рукоходы», тоннели, «Полосы разведчика», взберутся на «Эверест», совершат «Прыжок в бездну», переправятся на канатах над бурной горной рекой и преодолеют ещё множество других преград. Перепады высот на трассе достигают 70 метров, а самая высокая отметка составляет 200 метров от точки старта.

Герои преодолеют «рукоходы», тоннели, «Полосы разведчика», взберутся на «Эверест», совершат «Прыжок в бездну», переправятся на канатах над бурной горной рекой и преодолеют ещё множество других преград.

Прошедшая в 2017 году на территории «Российского Университета Спецназа» первая «Гонка Героев» в Чеченской Республике была признана экспертами самым зрелищным и масштабным этапом всероссийского забега. Около двух с половиной тысяч участников из различных уголков страны и около трёх тысяч гостей получили незабываемые впечатления и массу позитивных эмоций. Мероприятие широко освещалось как региональными, так и общефедеральными СМИ. Призовой фонд «Гонки Героев. Новая высота» в Чеченские Республики был обеспечен РОФ им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.