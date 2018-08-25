«Трудно только первую тысячу лет. Потом привыкаешь»: Порошенко получил ответы на свои заявления о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-25T12:15:11+03:00

Глава незалежной позволил себе заявить, что без Украины в своих рядах Евросоюз имеет незавершенный и неполноценный вид

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На торжественно-парадную речь занимающего должность президента Украины Петра Порошенко прилетели два ответа – из Вашингтона и Берлина. Оба выдержаны в стиле, как говорили в нашем детстве, известной картины: «Не ждали».

Своеобразным ответом на тезис Петра Алексеевича, что ВСУ стали защитой восточного фланга НАТО от злобных агрессоров (а потому, дескать, надобно побыстрее Незалежную в НАТО принимать, тогда она станет защищать альянс еще больше) стало выступление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, Болтон прибыл на Украину на празднование Дня Независимости после переговоров с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, на которых американцу не удалось прогнуть Россию под себя. И можно было ожидать, что в пику Москве Болтон постарается чем-тол обрадовать Киев. Однако ярый русофоб и давний манипулятор информацией, в том числе и разведывательной, не смог окончательно растоптать профессиональную компетентность и на вопрос о перспективах членства Украины в НАТО ответил достаточно честно, хотя и немного «припудрил носик» неудобной правде словами, что «все в руках Украины.

- Не все европейские коллеги встретили эту перспективу с распростертыми объятиями, надо сказать. Многое зависит от Украины, от того, чтобы она прошла через испытания, которые нужны для того, чтобы стать членом НАТО, - признался он, но добавил «ложку меда». - С двусторонней точки зрения США поддерживают тесные отношения с Украиной.

Еще более жестокий отлуп получил Петр Алексеевич из Тбилиси, от находящейся там с визитом госпожой канцлером ФРГ Ангелы Меркель. Напомним, Порошенко позволил себе заявить, что без Украины в своих рядах Евросоюз имеет незавершенный и неполноценный вид. И что в ближайшее время он внесет в Верховную Раду законопроект о стремлении Украины в Евросоюз и НАТО. Ответное эхо из Тбилиси донесло страшную весть – Стремление будет если не вечным, то очень долгим.

- Грузия вместе с Украиной точно являются странами, имеющими наибольшую европейскую перспективу, - заявила во время встречи со студентами Тбилисского государственного университета федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. И только все обрадовались европейской перспективе, как она сменила «за здравие» на «за упокой». - В течение ближайших десяти лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем для этого.

То есть, в течение в ближайших 10 лет Европа только определится с тем, что Грузии и Украине надо будет сделать, какие реформы провести, а сколько займет сам путь – никто не берется судить. Тем более, что перед Украиной и Грузией очередь уже заняли другие европейцы, чьи перспективы тоже туманны.

- Вы знаете, что в процессе сейчас перспектива членства в ЕС стран Западных Балкан. Вы знаете и то, что совсем скоро Великобритания покинет Евросоюз, - очертила ситуацию в общих словах Меркель. И вздохнула. - Принять решение сложно, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

То есть и эти очертания шагов в озвученные десять лет – тоже далеко не конкретное обещание. Одним словом, за это время то ли ишак, то ли падишах, то ли сам Ходжа Насреддин может перебраться в мир иной.

А стремление Украины в ЕС останется.

Кто бы посоветовал представителям украинской элиты перечитать рассказ Роберта Шекли «Кое-что задаром». Написанный фантастом в 1954 году, он, наверное, лучше всего подходит для нынешней Украины. Напомню сюжет: бездельник и мечтатель находит устройство, которое исполняет желания. Он устраивает себе роскошную жизнь, мраморные дворцы и т.д., но, оказывается, что это устройство – это такая кредитная машина. Когда к нему приходят, грубо говоря, коллекторы за оплатой, он успевает заказать себе бессмертие и теряет сознание. В себя приходит с киркой в руках в каменоломне, где добывают мрамор для дворцов, и ему говорят: «Да ты не волнуйся, это только первую тысячу лет тяжело. А потом привыкаешь».

- А бессмертие? – спрашивает он и получает ответ. – Бессмертие бесплатно.

Так что не волнуйтесь, украинцы, это только первое тысячелетие тяжело в этих стремлениях. Хотя, в отличие от персонажа Шекли, бессмертия Украине никто не обещал.

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