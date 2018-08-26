2018-08-26T14:48:22+03:00
Общество

Жириновский: Вместе с Маккейном уйдет и русофобия в Америке

Вождь ЛДПР поторговал на блошином рынке и ответил на вопрос "Комсомолки" [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский решил помочь местной публике - и покупал, и сам продавал, и все время отчаянно торговалсяВладимир Жириновский решил помочь местной публике - и покупал, и сам продавал, и все время отчаянно торговалсяФото: Елена ЧИНКОВА
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- Эй, мужик, купи жене халат, а любовнице - платье! - разносился зычный клич воскресным утром на столичном блошином рынке.

Это Владимир Жириновский решил помочь местной публике - и покупал, и сам продавал, и все время отчаянно торговался.

Продавец из него вышел более щедрый: собственные безделушки типа копилок, пепельниц и сервизов он отдавал сначала за сто рублей, через пару минут за полтинник, а под конец уже просто так.

"Комсомолке" перепали два блюда, которые, по уверению ВВЖ, большевики в 1917-м выносили из Зимнего.

- Да это дрезденская "Мадонна" 80-х годов, - уличил продавца во лжи некий пожилой завсегдатай барахолки.

"Комсомолке" перепали два блюда, которые, по уверению ВВЖ, большевики в 1917-м выносили из Зимнего Фото: Елена ЧИНКОВА

"Комсомолке" перепали два блюда, которые, по уверению ВВЖ, большевики в 1917-м выносили из ЗимнегоФото: Елена ЧИНКОВА

Но его уже никто не слушал. Отдав даром последний товар - белый налив с собственной дачи, Жириновский двинул отовариваться. Букинисты отдавали книги про адмирала Колчака и других военачальников за 50 рублей, но вот томик по пчеловодству, который тот хотел подарить Геннадию Зюганову, стоил уже 100.

- Обойдется Зюганов, - крякнул скупой ВВЖ и пошел было дальше.

- А я всегда за вас голосую, - нашелся продавец.

Вождь растаял и отдал сто рублей за пчел.

Жириновский поторговал на барахолке.Елена ЧИНКОВА

- Не уйдут ли вместе с Джоном Маккейном и русофобские настроения в США? - спрашиваю его на выходе. В воскресенье пришла новость о кончине знаменитого сенатора, да и у ВВЖ на груди висел непривычный ковбойский шнурок. Как тут про Америку не спросить.

- Конечно, все будет сходить на нет. Когда такие одиозные политики уходят, времена меняются. Мы ни в коей мере не злорадствуем, но и не забываем, что это был враг России, который желал нашему президенту участь Каддафи, - заключил Жириновский.

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А читатель бы посмеивался: вот загнули! Да такого в жизни не бывает! Однако… По совокупности заслуг сенатор Маккейн давно мог быть представлен к званию Героя Советского Союза (25 уничтоженных американских самолетов - не каждый может похвастаться, верно?), а по мотивам его приключений можно снимать продолжение фильма «Горячие головы» (подробности)

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