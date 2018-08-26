Умер влиятельный американский политик, русофоб: Если вас еще не убили, Джон МакКейн не виноват

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-26T13:36:19+03:00

Если вас еще не убили, МакКейн не виноват. Он старался. Ему хотелось раздуть мировой пожар Фото: REUTERS

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В советском агитпропе бытовал штамп (если перевести на современный интернет-язык – «мем»): «поджигатель войны». Скончавшемуся сегодня от рака мозга сенатору Джону МакКейну он подходил, как усы кавалергарду. Он обожал войны. Если вас еще не убили, МакКейн не виноват. Он старался. Ему хотелось раздуть мировой пожар, но его устраивали и локальные очаги.

ПОМОГАЛ БОЕВИКАМ ИГИЛ

Он был за вторжение США в Ирак. Яростно призывал убить кровавого тирана Саддама, и только что лично не вешал его. Он поддерживал бомбежки Ливии. Подымал пламя бунта в Сирии. И, по сути, стоял у самых истоков ИГИЛ (так называемого «Исламского Государства», запрещенного в России). В 2011 году МакКейн нелегально посетил Сирию и сфотографировался с будущим «халифом» запрещенных в нашей стране террористов ИГИЛ аль-Багдади. Они тогда всемет обещали прогнать кровавого Асада. Вместе с Хиллари Клинтон (когда та была госсекретарем США) он снабжал оружием боевиков в Ираке и Сирии – документы об этом совсем недавно удалось раздобыть правозащитной интернет-организации «Викиликс».

СБИТЫЙ ЛЕТЧИК

Но как у всякого вояки, была него одна большая любовь-ненависть. Россию он ненавидел люто, как до того ненавидел Советский Союз.

Довелось ему и лично повоевать против СССР и его союзников – во Вьетнаме. На войне МакКейну не очень-то везло, но он умел выпутываться. Сначала будущий сентор попал под огонь ПВО собственного крейсера, а потом, когда он полетел бомбить Ханой, его сбили. Дальше - вьетнамский плен.

Там он козырнул своим папашей-адмиралом Джоном МакКейном-вторым, и дедом-адмиралом Джоном МакКейном-первым. Вьетнамцы о нем заботились, лечили, создали сносные условия – правда, он потом солгал, что его зверски пытали. Правда не была его сильной стороной.

В плену он сотрудничал с местной администрацией, и регулярно выступал по Радио Ханой с призывами к американским солдатам: сдавайтесь, добрые вьетнамцы вас накормят и ублажат! Через пять лет МакКейн вернулся домой в Америку, и спустя десятилетие сделал стремительную политическую карьеру. Предав боевых товарищей.

Довелось ему и лично повоевать против СССР и его союзников – во ВьетнамеФото: REUTERS

НЕ РЭМБО…

Когда в 1973 году США и Вьетнам заключили мирное соглашение в Париже, США обязались заплатить Вьетнаму $3,25 млрд. в компенсацию ущерба, а Вьетнам обязался вернуть всех пленных американских солдат.

Вьетнамцы не доверяли американцам, которые традиционно стараются недоплатить (так они и сейчас пытаются зажать иранские миллиарды, которые обещали вернуть при подписании ядерных соглашений в Вене), и придержали сотни пленных – до получения денег.

Россию он ненавидел люто, как до того ненавидел Советский СоюзФото: REUTERS

Деньги Вьетнам так и не получил. Из соображений престижа президент Никсон сказал, что все пленные как будто бы вернулись, а эти миллиарды – просто гуманитарная помощь Вьетнаму. Сенат и Конгресс в ней отказали. Никсон сделал еще несколько попыток передать деньги, но так и не сумел. Пленные остались во Вьетнаме.

Возник заговор молчания, когда Вашингтон и Ханой отрицали проблему, но слухи упорно шли. Вы, может, помните знаменитые фильмы-боевики про Рэмбо – там тема оставшихся во Вьетнаме пленных всплывала несколько раз. В обществе история забытых во Вьетнаме солдат обсуждалась, чувствовалось напряжение.

И тогда ключевую роль сыграл МакКейн, самый известный «вьетнамский пленник». Он сказал публично и поклялся: пленных во Вьетнаме не осталось. Так он спас шкуру руководства партии, и обрек сотни американцев на смерть в плену, а сам стал сенатором и почтенным человеком.

В 1993 году в «Нью-Йорк Таймс» был опубликован найденный в российских военных архивах документ, подтвердивший, что сотни пленных оставались во Вьетнаме до самой смерти. Позднее видный американский журналист Сидни Шанберг сделал глубокое исследование, пришедшее к тому же выводу – но все газеты США отказались его публиковать. Скандал замяли, ссылаясь на заявления того же Маккейна.

Это было удобно американским правителям. Реальные властители США любят людей, на которых есть убийственный компромат – на них можно нажать в нужный момент.

Маккейн спас шкуру руководства партии, и обрек сотни американцев на смерть в плену, а сам стал сенатором и почтенным человекомФото: REUTERS

…И НЕ ПРЕЗИДЕНТ

МакКейн чуть было не стал президентом США. В 2000-м проиграл Джорджу Бушу-младшему, в 2008-м - Бараку Обаме. Обаме проиграл прямо совсем чуть-чуть. Некоторые эксперты считают, что большинство американцев все-таки отдали голоса за МакКейна, но из-за своеобразной системы выборов (когда в итоге голосуют специальные уполномоченные люди от каждого штата – выборщики) главой США впервые стал чернокожый.

ПРОТИВ ДОНБАССА И ТРАМПА

МакКейн был рад перевороту на Украине – еще бы, это была еще одна возможность повоевать с Россией. Он требовал вооружить Киев до зубов. Недаром Порошенко, узнав о смерти МакКейна, назвал его лучшим другом «щирой и незалежной».

Боролся он и с Трампом до конца своих дней. Был его противоположностью – за массовую миграцию, за противостояние с Россией. И в сенате всегда голосовал против нынешнего президента США и против собственной партии. Памятником ему стал последний законопроект о санкциях против России: его так и назвали - именем МакКейна.

…Сенатор МакКейн любил пламя войны: будем верить, что ему хватит пламени там, где сегодня отдыхает его душа.

МакКейн чуть было не стал президентом США. В 2000-м проиграл Джорджу Бушу-младшему, в 2008-м - Бараку ОбамеФото: REUTERS

ДОСЛОВНО

Что говорил (и, скорей всего, думал) сенатор про нашу страну

- России больше не представляет собой великую державу. Это увядающая страна. Она может иметь влияние в своем регионе. Но она не в силах играть лидирующую роль на мировой арене.

- США должны дать Владимиру Путину и всем прочим агрессорам четкий сигнал, что мы не потерпим нападок на нашу демократию. За последние восемь месяцев какую цену заплатила Россия за вмешательство в наши выборы? Очень невысокую.

- Думаю, Россия самая главная сейчас угроза. Более значимая, чем Исламское государство (запрещено в РФ. – Ред.). Я думаю, что ИГ может творить ужасные вещи. Но именно русские попытались уничтожить основу демократии, изменить исход выборов в Америке.

- Дорогой Влад! (обращение к Путину. – Ред.) "Арабская весна" приближается к твоим окрестностям.

- Пришло время вести себя более жестко с Россией. Для США наступило время высказать свое мнение в связи с нарушениями прав человека, приговорами, а также деятельностью этого автократа, полковника КГБ, который продолжает угнетать народ России.

- Президент США не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование.

- Россия — автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны.

Сенатор МакКейн любил пламя войны: будем верить, что ему хватит пламени там, где сегодня отдыхает его душаФото: REUTERS

- Я - не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет Россией сегодня.

- Президент Путин утверждает, что его цель — восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным.

- Украина даст Европе лучшее, и Европа даст лучшее Украине. Америка вместе с вами!

- Мы будем жить с вечным стыдом из-за того, что не дали украинцам оружие, чтобы они себя защитили.

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