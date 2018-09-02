Как обжаловать постановление об административном правонарушении?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-01T09:01:53+03:00

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Подача и рассмотрение жалоб осуществляются согласно ч. 3 ст. 30.9 в порядке, установленном ст. ст. 30.2 - 30.8 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Согласно ч. 3 ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба может быть подана непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

В жалобе на постановление об административном правонарушении необходимо указать причины, в связи с чем, лицо, привлекаемое к ответственности, не согласно с назначенным наказанием и предъявить требования об отмене постановления и о прекращении производства по делу; либо об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело; об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности.