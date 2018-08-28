Время для добра: Вслед на "Ночью музеев" в Москве появится "Ночь благотворительности"

СЕГОДНЯ 15:47 2018-08-28T15:48:43+03:00

Акция "Ночь благотворительности" пройдет в один день с "Ночью музеев" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В форме игр, спектаклей, квестов и экскурсий москвичам расскажут о том, как каждый может творить добро и помогать другим людям

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"Ночь музеев", "Ночь театров" и даже Библионочь - такие акции уже несколько лет идут в разных городах страны и многих научили действительно полюбить искусство. Теперь пришло время добрых дел.

Впервые в Москве вместе с "Ночью музеев" пройдет "Ночь благотворительности". Она поможет жителям столицы лучше узнать о работе благотворительных фондов, некоммерческих организаций, волонтерских движений.

Как я могу сделать мир лучше? Кому нужна моя помощь? Как помогать правильно? Куда идти, если мне самому потребуется помощь? Ответы на все эти вопросы можно будет найти во время "Ночи благотворительности".

Организатор акции - ассоциация «Все вместе». Она с 2009 года объединяет полсотни благотворительных организаций Москвы. Во время Ночи они в интересной, интерактивной форме расскажут горожанам о своей работе и постараются "заразить добром" как можно больше людей.

- Цель нашей «ночи» - повысить уровень культуры благотворительности у жителей Москвы, - говорят в ассоциации.

Там надеются, что как «Ночь музеев» стала символом перемен в городском пространстве, так и «ночь благотворительности» сможет стать предвестником изменений в сфере НКО.

- Для нас это повод собрать вместе все наши благотворительные организации, всех наших многочисленных партнеров, которые помогают нам помогать. Для нас это предмет гордости, что мы сможем стать частью такого значимого культурного проекта как «Ночь музеев», - директор «Все вместе» Кира Смирнова.

Кто присоединится к акции

Вот что уже известно о площадках и программе "Ночи благотворительности":

Музей меценатства и благотворительности

Единственный̆ в России музей, хранящий в своих стенах историю издревле почитаемых на Руси меценатства и благотворительности.

Пространство Deworkacy

В креативном пространстве на «Красном октябре» пройдут такие мероприятия:

- Уникально-инклюзивный спектакль от театра «Иклюзион», роли в котором исполнят слепо-глухие и зряче-слышащие актеры.

- Квесты «Хокинг», которые погрузят вас в ситуации более чем реальные - вы просто не поймете, где заканчивается игра и начинается жизнь.

- Экскурсия «Ангелы и демоны Хитровки» перенесет гостей в Москву прошлых веков. Переулками Китай-города гости выйдут на Хитровку, которая в начале прошлого столетия имела дурную славу на всю Россию как приют беглых каторжан и преступников всех мастей. Но и здесь было место историям про сострадание и милосердие....

- Здесь же можно будет купить неповторимые и красивые вещи в корнере благотворительного магазина «Лавка радостей».

Точной даты акции пока нет. Известно лишь, что она пройдет в мае 2019 года. Все новости о "Ночи" будут появляться на сайте charitynight.ru.