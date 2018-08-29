Порошенко нашел «щупальце Москвы»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-29T15:47:51+03:00

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко обнаружил очередную уже не «руку Кремля», а «щупальца Москвы», наносящие Незалежной неописуемый ущерб. На этот раз - вмешательством в украинские выборы, которые не только еще не состоялись, но и даже пока не назначены.

- Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — фейковые новости, подрыв стабильности, - привела слова Порошенко его пресс-служба. - Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан.

Можно отметить, что болезнь «пациента» прогрессирует с каждым днем. Половина тех же комментариев к моим заметкам в «КП» оставлена гражданами Украины. Половину комментариев на сайтах украинских СМИ пишут граждане России. И это закономерно. У очень многих россиян и украинцев родственники и друзья живут по ту сторону границы. Наши контакты, даже негативные по характеру общения - вещь совершенно обыденная.

Старый затасканный прием сваливания с больной головы на здоровую Порошенко использует в очередной раз, надеясь, наверное, на слабую память своего электората. Ведь буквально неделю назад сам Порошенко призывал в Твиттере украинцев, «Призываю вас включиться в информационную войну».

А с другой стороны, Петр Алексеевич выбрал совершенно беспроигрышную тактику. Если он потерпит поражение на выборах президента Украины, то виноват Путин. Если выиграет - то даже Путин ничего не смог сделать, молодцы СБУ и украинские избиратели.