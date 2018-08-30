Увидев, как расстреливают Фанни Каплан, поэт Демьян Бедный упал в обморок

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-30T01:58:49+03:00

30 августа исполняется 100 лет с того дня, когда террористка пыталась убить Ленина [фото]

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Накануне этой даты в России было рассекречено сразу несколько документов и отдельных фактов. Мы обсуждаем их с советником директора Федеральной службы охраны (ФСО) России доктором исторических наук, профессором Сергеем ДЕВЯТОВЫМ.

30 АВГУСТА 1918-го. ЗАВОД МИХЕЛЬСОНА.

- Сергей Викторович, итак, в Москве это был обычный августовский день...

- Нет, не совсем обычный. 30 августа 1918-го принято считать началом белого террора - то есть массового физического уничтожения и большевистских лидеров, и советских функционеров. Утро того дня началось с теракта в Петрограде, там был застрелен Моисей Урицкий, известный большевик.

На завод Михельсона, в район Серпуховской улицы, Владимир Ильич отправился в 16 часов. То есть известие об убийстве Урицкого уже было получено. По логике вещей, конечно, надо было сразу прекратить бесконтрольный выезд высших руководителей на массовые мероприятия. Этого сделано не было. В итоге Ленин оказывается на заводе Михельсона... Кстати, в своем выступлении вождь собирался объяснить трудовому народу, чем отличается диктатура пролетариата от диктатуры буржуазии.

Предсовнаркома приехал на автомашине, за рулем находился его постоянный водитель Гиль, и у Гиля имелся револьвер. Это было единственное оружие, которое могло как-то помешать свершению преступления.

- А у Владимира Ильича оружие было?

- В этот момент - нет. Хотя браунинг у Ленина был, но он остался на его кремлевской квартире.

- Но вообще он иногда-то брал оружие с собой?

- В воспоминаниях об этом не говорится. Но как минимум один раз Ленин был при оружии - во время печально известной встречи с бандой Кошелькова зимой 1919-го, когда у Владимира Ильича отобрали машину. Тогда оружие было и у Гиля, и у Ленина. Но они им не воспользовались...

- Ленин поехал на завод Михельсона без охраны?

- Да. Конечно, на митинге были вооруженные красноармейцы, красногвардейцы, но называть это охраной никак нельзя… И вот результат: Ленин уже после завершения митинга был атакован террористкой. Для теракта были созданы, если можно так выразиться, все условия. Толпа на выходе из цеха на улицу образовала затор в дверях. Вождь - он шел первым - оказался в окружении малочисленной группы людей. То есть практически неприкрытым, на доступном расстоянии. Этим и воспользовалась Каплан.

СТРЕЛЯЛА ТРИЖДЫ С ТРЕХ МЕТРОВ

- Фанни Каплан трижды выстрелила в Ленина...

- Да. Практически в упор, с расстояния в 2,5 - 3 метра. Это указано в материалах следственного эксперимента из уголовного дела.

- И как же она… Правда, что Каплан почти слепая была?

- Нет, она была не слепая, хотя у нее имелась близорукость. Одной пулей Каплан ранила одну из работниц, которая находилась недалеко от машины, две пули попали в тело Ленина. Ну, Гиль сделал все, что в такой ситуации возможно: Ленина мгновенно уложили в машину... Вообще-то по логике вещей нужно было бы его доставить в ближайшую больницу, но Ленин был в сознании и приказал ехать домой, то есть в Кремль.

- ...Итак - машина Ильича въехала в Кремль через Троицкие ворота...

- Да, а дальше через Сенатскую площадь, во внутренний двор здания Сената, там была лестница, которая вела к квартире Ленина. Лифта тогда еще не было. В здании высокие потолки и лестница довольно длинная. Но Ленин смог сам подняться на третий этаж. Только после этого его осмотрели медики...

(Записку наркома-врача А. Винокурова, который провел первый осмотр Ленина, читайте ниже...)

- А пули после ранения так и остались в теле Ильича?

- Да. Но одну все же извлекли спустя два года. Сейчас обе пули, так же как и браунинг, из которого стреляла Фанни Каплан, находятся на хранении в филиале Государственного Исторического музея - бывшем музее Владимира Ильича Ленина.

ПРИГОВОР ТЕРРОРИСТКЕ ВЫНЕС ЛИЧНО СВЕРДЛОВ

- Каплан после покушения на Ленина быстро задержали?

- Минуты через две. Она успела выскочить со двора, ее задержал уже за пределами территории завода помощник военного комиссара 5-го советского пехотного полка… Он выходил как раз с митинга. Нескольких красногвардейцев он привлек для того, чтобы Каплан не разорвала толпа. Женщину доставили в ближайший военный комиссариат, потом на Лубянку, во Всероссийскую чрезвычайную комиссию. Дзержинского в этот момент в Москве не было, там был его заместитель Петерсон. Приезжал туда и нарком юстиции Курский. Начался допрос...

Ну а дальше приходит бумага за подписью председателя ВЦИКа Якова Свердлова с требованием немедленно перевести Каплан с Лубянки на территорию Московского Кремля. Этой же ночью Каплан на машине под охраной привезли в Кремль и заперли в полуподвале - под бывшими апартаментами их высочеств. Это та часть Большого Кремлевского дворца, что выходит на Оружейную палату.

- Каплан допрашивали?

- Свердлов сам с ней разговаривал и не один раз. А спустя трое с половиной суток после покушения на Ленина вдруг принимается решение, что Фанни Каплан, как человек, поднявший руку на вождя революции, приговаривается к высшей мере наказания - расстрелу. И Мальков, комендант Кремля, получает от Свердлова команду привести приговор к исполнению.

- Приказ письменный?

- Знаю историка, который этот документ видел, но лично я - нет.

- То есть расстрел без всякого суда и фактически следствия?

- Именно. Тем не менее приговор был приведен в исполнение.

- Мальковым лично?

- Латышскими стрелками. Они и охраняли Каплан в подвале.

- А как она себя вела?

- Когда ее задержали, была в подавленно-взволнованном состоянии. Таком, нервическом…

- Ее расстреляли в Кремле?

- Да. И свидетелем был один из жителей Кремля, пролетарский поэт Демьян Бедный. Он шел по дороге, встретил Малькова с задержанной. Спрашивает: «Куда ведут?» Мальков говорит: «На расстрел». - «Можно, я посмотрю?» - «Ну смотри…» На самом деле Бедный потерял сознание, когда расстреливали Каплан - видимо, в первый раз подобное видел… А труп Каплан, опять же по приказу Свердлова, сожгли.

Владимир Ильич Ленин и Демьян Бедный на VIII съезде РКП(б). Москва, 18 - 23 марта 1919 года. Фото: репродукция Фотохроники ТАСС

- На территории Кремля?

- Да. Тогда это место называлось Колымажный двор.

- Есть версия, что ее якобы в бочке сжигали?

- Таких подробностей нет. Прах, который остался, вывезли из Кремля и захоронили на территории Москвы. Место не указано.

- Ленин знал о приговоре?

- Ему сказали позже, после исполнения.

* * *

- Как вождь отреагировал на расстрел Каплан?

- В воспоминаниях этого нет, в мемуарной литературе тоже, какими-либо документами о его реакции мы тоже не располагаем. Но вот у Владимира Ильича по идее наверняка должны были возникнуть такие вопросы по поводу Каплан... Где она? Расстреляна? Почему без следствия? Почему нет документов? Есть только фрагмент допроса Фанни Каплан, который был проведен на Лубянке ВЧК. А о пребывании террористки в Кремле - ни слова... Остались без ответа вопросы - кто за ней стоял, была ли это организация, политическая партия, кто снабдил оружием, кто вывел на конкретную точку свершения теракта?

Поведение соратников Ильича дико и нелогично...

МЕДОСМОТР

«Подкузьмили мне руку...»

Из записки врача, который первым провел осмотр Ленина:

«...Мне пришлось одному из первых оказать медицинскую помощь товарищу Ленину. Это было около девяти часов вечера, когда с другими товарищами поджидал открытие заседания Совнаркома. С криками «доктора, доктора» вбежала к нам одна из товарищей служащих, я нашел товарища Ленина на кровати с окровавленной рукой. Он имел силы сам подняться на третий этаж и шутить... «Подкузьмили мне руку». Нельзя было думать, что наш вождь находится в смертельной опасности. Сейчас же была оказана первая медицинская помощь, вызваны были врачи-коммунисты Семашко, Обух, Бонч-Бруевич, Вейсброд и хирурги-специалисты Розенов и Минц. Ранение оказалось несравненно тяжелее, чем это казалось на первый взгляд. Одна пуля, произведя перелом плечевой кости, застряла вверху лопатки - эта рана жизни не угрожала... Но другая пуля прошла через шею, задела верхушку левого легкого и, вызвав внутреннее кровотечение, попала в полость плевры. Только каким-то чудом пуля не задела важных для жизни органов, проходивших в этом месте крупных кровеносных сосудов и нервов, по ранению одного из коих влечет неминуемую смерть...

Нарком-врач А. Винокуров.

Утро 31 августа 1918 г.»

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если бы Ленин погиб?

- Как могла бы развиваться ситуация, если бы Каплан Ленина все-таки убила?

- Ну, сослагательного наклонения у истории все-таки нет. Но если мы будем пытаться проецировать, то должны понять, что в этот момент в большевистском руководстве были две яркие фигуры - Свердлов и Троцкий. То есть основная борьба за власть в такой ситуации происходила бы между ними. Троцкий - организатор Красной Армии, яркий оратор. Имел большой вес среди лидеров большевиков. Свердлов - блестящий организатор. И первые полтора года после прихода большевиков к власти именно он занимался расстановкой кадров. У него была легендарная записная книжечка, где было расписано: кто, куда, как поставлен, для каких целей, для решения каких задач. Позднее этим занимался целый отдел в ЦК партии, он назывался в 20-е годы орграспредотделом и был невероятно влиятельным.

- Ленина тогда заменил бы Свердлов?

- Скорее всего, да.

- А Свердлов же умер в 1919-м. И тогда пришел бы Троцкий, да?

- Нет, размышлять на эту тему сложно. Свердлов-то был совсем молодым человеком. Но если говорить о практике диктатуры пролетариата, всеобщего обобществления и так далее, то независимо от того, кто занял бы место лидера - Свердлов или Троцкий, мало бы что изменилось. А Свердлов, кстати, был инициатором расказачивания Дона, то есть репрессий против казачества…

- А еще ему приписывают расстрел царской семьи…

- Во всяком случае, если судить по документам, о казни царской семьи докладывали не Ленину, а именно Свердлову.

ФОТОФАКТ

Расследовать покушение начинал чекист, который участвовал в убийстве царской семьи

Перед вами фото, сделанное во время следственного эксперимента, который проводился во внутреннем дворе завода Михельсона. Таких снимков было несколько, на некоторых надпись: «Инсценировка». На этом - как раз момент, предшествовавший покушению (выстрелы раздались через несколько секунд).

На переднем плане автомобиль. Но не тот, на котором на завод приезжал Ленин, - это другая модель. Хотя за рулем сидит Гиль, водитель Владимира Ильича, который присутствовал и во время теракта, и затем в ходе инсценировки.

Фото, сделанное во время следственного эксперимента, который проводился во внутреннем дворе завода Михельсона. Фото: prlib.ru

Кто есть кто на этом фото (мы сохранили нумерацию, как в документе):

1. «Ленин» (его изображает первый чекист, который стоит спиной к фотообъективу).

2. «М. Т. Попова». Работница завода (на фото ее изображает второй чекист). Во время покушения она находилась справа от вождя и тоже получила ранение. Историки пытались выяснить ее судьбу, но безуспешно.

3. «Каплан - Ройдман». Третий чекист (он во время инсценировки изображал Каплан) с пистолетом целится в «Ленина».

4. Водитель Ленина Гиль.

Почему проведение следственного эксперимента поручили Якову Юровскому (его подпись четко видна на пояснительной записке к фото) - тому самому, который участвовал в расстреле царской семьи? Все объясняется просто - он был сотрудником ВЧК. Фото: prlib.ru

Инсценировку выполняли, основываясь, видимо, на признаниях самой террористки и показаниях свидетелей. Однако полноценного дела с подробным описанием, что же все-таки происходило в этот момент у машины Ленина, нет.

Показания врача Винокурова и помощника военного комиссара 5 Московской советской пехотной дивизии и другие материалы о покушении на жизнь В. И. Ленина, официальные бюллетени о состоянии здоровья В. И. Ленина.