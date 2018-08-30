Российские производители одежды: Покупатель стал экономным и рациональным

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T21:16:14+03:00

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Ситуацию в отрасли представители ведомства и профильные эксперты постоянно обсуждают на «круглых столах» и пленарных дискуссиях. В нынешней экономической ситуации для отечественного легпрома есть как плюсы, так и минусы. Эксперты отмечают сразу несколько основных тенденций.

1. ЛЮДИ НАЧАЛИ СНОВА ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

Россияне постепенно отказываются от жесткой экономии. Торговый оборот в сфере одежды и обуви стал расти. Плюс улучшаются и потребительские настроения. Об этом говорят данные Росстата и социологов.

- Еще несколько лет назад люди боялись тратить и предпочитали копить. Сейчас потребители немного успокоились. Теперь они готовы тратить деньги не только на товары первой необходимости - еду и таблетки. В спокойном состоянии человек покупает одежду, обувь и аксессуары. Для легкой промышленности это очень хороший знак, - говорит Ануш Гаспарян, профессор Высшей школы экономики, глава Fashion Consulting Group.

Динамика развития российской легкой промышленностиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Цифры статистики подтверждают эту тенденцию. Вслед за спросом подтянулось и предложение. Производство основных видов текстильной продукции выросло. Частично этому помогла девальвация рубля, произошедшая в конце 2014 года.

2. НУЖНЫ СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Тем не менее предпочтения россиян изменились. Так, сильно выросла доля тех, кто покупает продукцию нижнего ценового сегмента.

- Покупатель стал рациональным, экономным и критичным. Сегодня его очень сложно, извините за такое выражение, развести на импульсную покупку. Большинство руководствуются принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь». А 33% населения готовы покупать только во время распродаж, - говорит Ануш Гаспарян.

Россияне во многом ведут себя как и жители развитых стран. Там история со скидками уже привела к тому, что многие перестали ходить в торговые центры, когда там нет распродаж.

- Люди стали выбирать и ждать красных ценников. Скидки - это важный фактор, а цена сейчас является главным показателем для принятия решения о покупке, - констатирует Денис Колокольников, глава Russian Research Group.

Как изменился российский рынокФото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. «СДЕЛАНО В РОССИИ» ЭТО ПЛЮС

Еще одна важная тенденция - патриотическая. На фоне внешней политики, контрсанкций и импортозамещения многие россияне стали теплее относиться к собственным производителям.

- Мы видим волну потребительского патриотизма. 22% опрошенных россиян сказали, что это является основной мотивацией при покупке российской одежды. А каждый второй признался, что это знание положительно влияет на покупку, - говорит Ануш Гаспарян.

По сути, это дополнительное преимущество для отечественных производителей.

4. УХОДЯТ В ОНЛАЙН

По данным социологов, более 70% россиян сравнивают цены в интернете и ищут сопоставимый товар. А каждый третий сначала примеряет понравившийся товар в офлайн-магазине, а затем заказывает его онлайн, чтобы сэкономить. Сопротивляться этой тенденции невозможно. Наоборот, большинство ретейлеров сейчас активно развивают интернет-торговлю. Этот сектор растет с каждым годом.

Онлайн активность растетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. «СОСКУЧИЛИСЬ ПО РАЗНООБРАЗИЮ»

Торговые центры пусть и остаются центром привлечения людских потоков, но многим потребителям хочется чего-то нового - того, что не представлено в сетевых магазинах. Отсюда спрос на мелкоформатную торговлю в виде ярмарок и на модных дизайнеров, продающих свои изделия через социальные сети. Мотивация стара как мир - хочется быть непохожим на других.

- Людям нужно не просто одеться, им еще нужно разнообразие. По этому разнообразию они очень соскучились, - говорит Никита Кузнецов, и. о. Директора Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ.

Для этого в ведомстве решили активно развивать ярмарки. Этот формат торговли дает возможность и расширить ассортимент для потребителей, и «выстрелить» молодым дизайнерам, не имеющим большого стартового капитала для открытия собственного магазина.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Никита КУЗНЕЦОВ, и. о. Директора Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ:

Основа всего - это сбыт

- Нам нужно развивать прежде всего мелкое швейное производство. Оно потянет за собой производство тканей. И дальше по нарастающей. Но основа всего - это сбыт. Потому что производить то, что не покупается, - это работать впустую. А без связи с покупателем производитель не знает, куда он идет. После нашей первой ярмарки многие участники нарастили производство в разы. Они поняли, что нужно покупателям, а что не востребовано. Поэтому мы хотим показать регионам, что нужно развивать такой формат торговли, как ярмарки. И нужно избавиться от стереотипов, что это ларьки и Черкизон. Это нормальная модель работы во всем мире. Чем дольше будем находиться в плену таких штампов (что ярмарки одежды - это шалманы и шанхаи), тем дольше мы будем развивать отрасль легпрома в Китае и других странах, а не у нас. При этом мы не просто помогаем выставляться условно модным дизайнерам. Мы показываем абсолютно обычные вещи, качественные и которые человек может купить за вменяемые деньги.

Елена БУГРАНОВА, президент Союза русских байеров:

Спрос на российскую продукцию сейчас очень большой

- Спрос на продукцию российских производителей сейчас очень большой. Особенно в бутиках среднего и высокого сегментов. Владельцы и закупщики этих магазинов с удовольствием купят продукцию российских дизайнеров, если она будет соответствовать тем критериям, которые они ищут. То, что закупка будет на территории России в рублях и поставки будут внутри страны, это большой плюс, и это обязательно нужно использовать. Начинающим дизайнерам нужно выбирать целевую аудиторию. И уже под нее создавать продукт. Потому что для разных сегментов в приоритете разные вещи. К примеру, для нижнего сегмента важна цена. Для среднего - качество, комфорт и носибельность. Для премиума - дизайн. Большинство российских дизайнеров работают на прямой продаже. Произвел небольшое, ограниченное количество - продал, произвел - продал. Естественно, с этого лучше начать, чтобы изучить спрос - какие модели лучше продаются. Но если учитывать перспективу развития, то этого недостаточно. Бутики заинтересованы в оптовых закупках. Поэтому нужно продумывать и эту стратегию.

Андрей БУРМАТИКОВ, эксперт индустрии моды, Fashion директор Faberlic:

Строим цифровую фабрику

- Наша компания открыла производственную площадку в Ивановской области. В планах - производить 400 тысяч единиц продукции в месяц. Мы вводим четыре этапа и реализуем идею цифровой фабрики. Сначала будет производство одежды из трикотажа. Затем мы вводим роботизированную фабрику по выпуску колготок и носков. Дальше - производство собственных материалов трикотажного полотна. И четвертым этапом будет ввод в строй производства текстильных материалов. По сути, то, что мы делаем, это вертикальная структура - от разработки, производства к конечному потребителю с возможностями кастомизации.

Малые форматы торговли помогают выйти на рынок и найти клиентов небольшим швейным производствам.Фото: Олег АДАМОВИЧ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А может, пошлинами импорт обложить?

Как и любой другой бизнес, дизайнеры одежды тоже просят и господдержку, и налоговые льготы, и запретительные пошлины. На одной из дискуссий участники задали вопрос: «Чтобы ускорить процесс импортозамещения, почему бы не ввести повышенные пошлины на ввоз готовой продукции и снизить на ввоз тканей?» В Минпромторге с такой постановкой не совсем согласны.

- Сейчас 70% в одежде, обуви и аксессуарах - это импорт. Если вы повысите стоимость ввоза готовой продукции, что получит среднестатистический покупатель? Правильно! Рост цен! Мы пока на такое пойти не можем, - считает Никита Кузнецов.

КСТАТИ

Мультибренд - это тренд

Один из вариантов размещения коллекций молодых дизайнеров - это мультибрендовые магазины. В одном пространстве могут сосуществовать сразу десятки мелких производителей одежды и обуви. У такого подхода есть сразу несколько плюсов. Во-первых, дизайнерам не нужно тратиться на аренду большого магазина. Ассортимента хватает обычно только на небольшой уголок. Во-вторых, расширяется выбор для покупателей. Они могут выбрать среди множества уникальных вещей, находящихся в одном месте. И в-третьих, это снижает риски ретейлеров. Они могут отказаться от одного поставщика и добавить бренд другого.

- Стандартный формат приелся. Потребитель хочет увидеть дизайнерскую вещь. Поэтому торговые центры тоже стали обращать внимание на модных дизайнеров, потому что понимают, что это уже тренд. И это возможность привлечь новую аудиторию, - говорит Денис Колокольников.

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