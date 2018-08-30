СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T21:21:05+03:00

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Трудно себе представить любой крупный европейский город без уличных рынков. Они есть в Париже, Риме, Берлине, Мадриде, Барселоне, Милане. Зачастую они даже становятся достопримечательностями, куда стремятся попасть гости из других стран. Туристы заходят на такие рынки, чтобы ощутить колорит, пообщаться с местными жителями и купить что-то нетрадиционное - то, что не найдешь в сетевых магазинах.

Как правило, это не хаотичные рынки. Это конкретное место с четкой специализацией и распорядком работы. Есть продуктовые, блошиные рынки и ярмарки одежды. Более того, порой бывает, что подобные рынки соседствуют с дорогими бутиками. И в этом рациональные европейцы не видят ничего страшного или не соответствующего каким-то принципам торговли. А все потому, что покупатель вправе выбирать не только товар, который он хочет купить, но и торговый формат, который ему как потребителю наиболее удобен.

ПОЛЬША

Крытый рынок Marywilska - крупнейший в столице страны Варшаве центр оптовой и розничной торговли. Во время подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2012 году его снесли и построили на этом месте новый стадион. Но рынок не умер, а просто переехал на одноименную улицу. Здесь сконцентрировано более 1300 торговых точек. Их площадь растянулась на 60 тыс. кв. метров. На рынке большой выбор дешевой одежды, обуви, техники и косметики. Несмотря на обилие современных ТЦ, место продолжает оставаться популярным - сюда едут сэкономить деньги и время.

Для розничной торговли на городских улицах в Польше требуется специальное разрешение. Требований немного - нужно иметь регистрацию юрлица и не иметь долгов перед налоговой. Список мест, где можно торговать, ведется в специальном реестре. Без специального места и контракта торговать можно только сезонными товарами - рождественскими елками, цветами или ягодами, например.

ФРАНЦИЯ

Французы не только не стесняются вещевых рынков, но и организовывают их в самых туристических местах. Модники и охотники за известными брендами облюбовали рынок на Елисейских Полях. Цены здесь немного выше, чем те, которые предлагают дешевые рынки Парижа. Но зимой наступает сезон распродаж и многие этим удачно пользуются.

Кроме рынков в моде стихийные барахолки. Но их стихийность - только видимость, для французского шарма. Чтобы продать на них подержанные вещи, необходимо подать заявку в мэрию и оплатить сбор. Без всех официальных процедур и заявок торговать на барахолках можно только личными вещами и не чаще двух раз в год. За нарушение этого правила предпринимателям грозит штраф - 15 тыс. евро.

Что касается киосков и палаток, то они в столице Франции занимают 80% от всей уличной торговли в центре и 45% на периферии. Большая часть из них принадлежит букинистам, торгующим подержанными книгами, журналами и открытками по обоим берегам Сены. Это своеобразная визитная карточка Парижа. А набережная букинистов входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

США

Лучшие рынки Нью-Йорка - те, что в Бруклине. Поход на воскресную ярмарку - это целый ритуал. Здесь тебе и уличная еда разных стран мира, и сотни самодельных прилавков со всякой всячиной: статуэтки, одежда, посуда, украшения. Есть подержанные (модный до сих пор винтаж), есть и современный хенд-мейд.

В отличие от рынков и базаров мелкая розничная торговля в мегаполисе строго регулируется. Лицензии выдают на определенный район города, то есть в другом она действовать не может.

Какие факторы важны при покупке одеждыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей БУРМАТИКОВ, эксперт индустрии моды, Fashion директор Faberlic:

У ярмарок большое будущее

- Вот мы говорим: ярмарка - необычный формат. На самом деле это самый модный формат в мире, только он сейчас называется по-другому - Pop Art Store. Это создающиеся на несколько дней или недель розничные магазины, бутики с очень простым оборудованием, где представляются лимитированные коллекции или выставляются дизайнеры, которые хотят показать свои эксперименты. В Берлине есть огромные торговые центры прогрессивного нишевого дизайна. Например, один из них называется «Бикини». Там можно посмотреть и купить концептуальные марки, но ты никогда не знаешь, что там будет представлено. И именно эта неизвестность генерирует трафик. Весь мир сейчас заинтересован в возникновении новых идей, поэтому у ярмарочного формата или формата Pop Art Store огромное будущее.

СПРАВКА «КП»

Проект Стратегии развития торговли: 5 главных тезисов

1. Необходимый элемент комфорта покупателей - приобретение нужных товаров в одних и тех же магазинах, киосках, на ярмарках. Для потребителя важны разнообразие и стабильность. Любая смена привычной обстановки (например, закрытие торговых объектов) - это нарушение его комфорта.

2. Торговля стремится к сосредоточению в зонах повышенного людского трафика, которые называются общественными пространствами. Прежде всего это касается малых форматов торговли - нестационарной и мобильной торговли, рынков и ярмарок. Это единственно правильная модель их размещения. Рассредоточение или попытки искусственно организовать торговлю в местах, где нет покупателей, противоречит логике торгового процесса и обречено на неудачу.

3. Другую модель размещения целесообразно применять к крупным форматам (торговым центрам, гипермаркетам). В силу большого объема и ассортимента предлагаемых товаров и услуг они сами являются источником притяжения людей и могут создавать покупательский трафик.

4. Задача органов власти - не препятствовать нормальному развитию всех форматов торговли. В таком случае рынок выстроит баланс между крупными и малыми торговыми форматами. Потребителю нужно все их многообразие. Форматы торговли не просто могут нормально сосуществовать, а развиваются и совершенствуются только в условиях, когда государство обеспечивает всем им право на свободное существование и развитие.

5. Комфортная потребительская среда должна обеспечить возможность потребителю воспользоваться всем многообразием предложения как товаров, так и торгового обслуживания. Этот тренд влечет за собой развитие всех сегментов производства, ориентированных на сбыт через те или иные форматы торговли, а не только крупных производителей, ориентированных на сбыт через крупные торговые сети, или мелких, ориентированных только на малые форматы торговли.

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