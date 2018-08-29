СЕГОДНЯ 21:36 2018-08-29T22:07:59+03:00

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Российский теннисист Данил Медведев успешно преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Его соперником был 20-летний спортсмен из Греции Стефанос Циципас, который посеян на турнире под номером 15.

Поединок продолжался 2 часа и 48 минут. Итоговый счет встречи - 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 22-летнего российского спортсмена. И теперь впервые в карьере Медведев сыграет в третьем круге US Open. Следующий соперник Даниила - хорват Борна Чорич, который посеян под номером 20. Он победил испанского теннисиста Роберто Карбальеса-Баэну.

Для Даниила Медведева выход в третий круг US Open - высшее достижение в спортивной карьере. Открытый чемпионат США по теннису продлится вплоть до 9 сентября.