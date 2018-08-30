«Не ожидала сексуального порыва от друга моего отца»: танцовщица обвинила Депардье в домогательствах

СЕГОДНЯ 20:24 2018-08-30T20:26:40+03:00

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Эхо скандала с Харви Ванштейном вдруг аукнулось во Франции, где в полицию обратилась юная танцовщица, заявившая о домогательствах со стороны Жерара Депардье. Красавица призналась, что известный актер пытался склонить ее к интиму, что стало для нее огромной неожиданностью. Дело в том, что актер и винодел пригласил начинающую балерину к себе в квартиру, чтобы в неформальной обстановке порепетировать пьесу и девушка не нашла в этом ничего предосудительного, ведь Депардье был близким другом ее отца. Однако, встретила совсем не отеческий прием.

Жерар начал склонять гостью к близости. Однако, несмотря на то, что девушке удалось вырваться в первый раз из обьятий актера, через неделю она снова пришла к нему в гости, и снова чтобы провести репетицию. Однако, Депардье вновь начал распускать руки, пишет газета Parisien.

В общем, ситуацию темная, но после второго инциндента жертва пошла в полицию. Сам актер эту историю никак не комментирует. Неизвестно, и кто друг Жерара, являющийся отцом танцовщицы.

Пикантности ситуации придаёт тот факт, что истица оказалась дочерью друга знаменитого актёра.

Примечательно, что во время секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна — другого мастодонта зарубежного шоу-бизнеса — Депардье рассказывал одному из изданий, что однажды "едва не избил мерзавца".

Напомним, что в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, а затем и прописку в Саранске. При этом актёр сохранил свой французский паспорт.