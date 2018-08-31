В честь 75-летия освобождения Ростовской области на Самбекских высотах установлен знак «Рубеж воинской доблести»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-31T14:00:51+03:00

На этих высотах полегли десятки тысяч красноармейцев, освобождавших Ростовскую области от врага. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

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В четверг, 30 августа, - в день, когда отмечается освобождение Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков (это случилось в 1943-м — в нынешнем году 75-летний юбилей этого события), на Самбекских высотах, где ожесточенные бои с врагом вели 130-я и 416-я стрелковые дивизии, состоялось открытие памятного знака «Рубеж воинской доблести», учрежденного по инициативе главы донского региона в минувшем году.

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ МЫ ОБЯЗАНЫ БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ВСЕГДА

- Эта земля буквально пропитана кровью защитников Родины, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев на торжественной церемонии, в которой приняли участие около двух тысяч человек, включая, разумеется, ветеранов Великой Отечественной. - С 1941-го по 1943-й на Миус-фронте велись изматывающие бои. Цена прорыва обороны 30 августа 1943 года – после трех суток непрерывных сражений – десятки тысяч жизней бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков.

Он напомнил, что в боях на Самбекских высотах дважды был повторен подвиг Александра Матросова: амбразуры вражеских дзотов грудью закрыли Павел Пудовкин и Абдулла Салимов. В памяти потомков навсегда останутся также героические подвиги старшего сержанта Костюхина, уничтожавшего из своего орудмя прямой наводкой огневые точки противника, саперов под командованием капитана Колыгина, расчищавших под ливнем пуль проходы в минных полях для танков и пехотинцев, бойцов батальона старшего лейтенанта Жихарева, во многом обеспечивших своей неожиданной атакой на гитлеровцев дальнейший успех операции по освобождению Таганрога.

Василий Голубев напомнил, что именно после прорыва Миус-фронта в Москве был дан салют Победы — третий в истории Великой Отечественной (первый, 5 августа 1943-го, прогремел в честь освобождения Орла и Белгорода; второй, 23 августа, - когда был очищен от врага Харьков).

- В дни 75-летия освобождения Ростовской области от фашистов мы открываем в Самбеке памятный знак «Рубеж воинской доблести» и верим, что память о мужестве нашего народа и воинской доблести на донской земле будет сохраняться молодым поколением, - подчеркнул глава донского региона.

ПРОРЫВ НА МИУС-ФРОНТЕ БЫЛ ДОБЫТ ОГРОМНОЙ ЦЕНОЙ

Миус-фронтом назывался очень хорошо укрепленный оборонительный рубеж вермахта на западном берегу реки Миус, сооруженный в конце 1941-го, когда Красная Армия в ходе кровопролитных боев в первый раз освободила Ростов-на-Дону и пыталась развить дальнейший успех. Советские войска более полугода бились на этом участке фронта, однако после провала наступления на Харьков были вынуждены отойти назад, снова сдав Ростов.

Потом был Сталинград, окружение армии Паулюса, новое крупномасштабное наступление Красной Армии — и немцы, второй раз оставив в феврале 1943-го Ростов-на-Дону, отошли за Дон и закрепились на линии Миус-фронта.

В память о тех героических событиях установлен знак «Рубеж воинской доблести». Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Насколько важен для обеих сторон был этот рубеж, говорит тот факт, что немцы, защищая его, вынуждены были перебрасывать на него свои соединения с других направлений, что во многом предопредило успехи Советского Союза в битвах под Москвой, Харьковом и на Курской дуге, откуда по распоряжению Гитлера на Миус пришлось направить целых три танковые дивизии, что, конечно, повлиляло на исход масштабного сражения.

Однако же, противостояние на Миус-фронте далось Красной армии огромной ценой: ее потери составили около 800 тысяч человек, почти треть из которых оказались безвозвратными.

И ежегодно более полутора сотен поисковых и объединений, действующих в Ростовской области, находят в этих местах без вести пропавших героев. В прошлом году, например, в мае, земле были преданы останки свыше восьмидесяти бойцов, и 46 из них, включая экипаж самолета-бомбардировщика, в октябре 1941-го направившего его на колонну немецких танков, похоронены именно на Самбекских высотах.

Продолжается эта деятельность и сегодня: 30 августа еще 27 солдат Великой Отечественной были захоронены на Аллее Героев Самбекских высот — сейчас там покоятся останки уже более 170 бойцов Красной Армии.

НА МЕСТЕ СОБЫТИЙ СОЗДАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В 1980-м неподалеку от поселка Самбек был воздвигнут Мемориал Славы — на самой высокой точке, возле осыпающихся от времени окопов, разрушенных пулеметных гнезд и блиндажей. Он представляет собой две бетонные подковообразные стены, разорванные по центру стены — это те самые две стрелковые дивизии, которые освобождали эти места.

На большом камне у входа в мемориал высечена надпись:

«Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной кровью богатырей твоего народа, отстоявших мир, в котором ты живешь. Пусть на этом кургане твое сердце воспламенится великим огнём их беззаветной любви к Родине, а память твоя сквозь годы пронесет славу их бессмертного подвига для передачи потомкам в веках. Никто не забыт, ничто не забыто».

Главными гостями торжественной церемонии стали, конечно же, ветераны. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

А некоторое время назад губернатор Василий Голубев выступил с идеей создания там большого военно-исторического комплекса, который должен разместиться площади более шести гектаров: в его состав которого войдут уже существующий мемориал, композиция «Памяти павших героев», интерактивная площадка с техникой воюющих сторон и фортификационными сооружениями, а также экспозиция музея «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

По замыслу, это должен быть именно народный музей, построенный за счет благотворительности. В настоящее время работа над его созданием продолжается.

КСТАТИ

В преддверии юбилея изгнания врага состоялась военно-исторической реконструкция «Бои на южном направлении»

За пять дней до юбилея освобождения Ростовской области в балке Туркова в Матвеево-Курганском районе состоялась масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная тем героическим событиям 75-летней давности, в которой приняли участие свыше трех тысяч человек — членов военно-исторических клубов из десяти регионов РФ, военнослужащих Южного округа Росгварии, юнармейцев.

Они воссоздали прорыв глубокоэшелонированной обороны немецко-фашистских войск в августе 1943 года на примере стрелкового полка 221-й стрелковой дивизии и 79 отдельного штурмового батальона 44-й армии Южного фронта (стрелковых, разведывательных, инженерных, бронетанковых подразделений РККА и войск НКВД).