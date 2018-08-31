2018-08-31T14:29:59+03:00
В мире

Британец проплыл вдоль Ла-Манша за 49 дней

Льюис Пью стал первым пловцом в истории, который решился на такой заплыв!
Александра ЛЯБИНА
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Льюис Пью стал первым пловцом в истории, прошедшим вплавь по всей длине пролива Ла-Манш. Фото: Facebook.com/LewisPughOceans/Льюис Пью стал первым пловцом в истории, прошедшим вплавь по всей длине пролива Ла-Манш. Фото: Facebook.com/LewisPughOceans/
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49 дней! Столько плыл британец Льюис Пью вдоль Ла-Манша. Нет-нет, никакой опечатки: мужчина преодолел знаменитый пролив вдоль (!), а не поперёк. Он первый человек в истории, который на такое решился.

Ла-Манш и поперёк-то пересечь - уже геройство. А в длину (578 км) - раньше никто даже не пытался. Поэтому для 48-летнего Льюиса Пью, установившего уже десятки мировых рекордов, это стало интересным вызовом. Конечно, иногда Льюис отдыхал на сопровождавшей его спасательной лодке. Но отдых занимал не больше 4 часов в сутки. Всё остальное время мужчина находился в воде.

Жена поддерживает Льюиса во всех начинаниях. Фото: Facebook.com/LewisPughOceans/

Жена поддерживает Льюиса во всех начинаниях. Фото: Facebook.com/LewisPughOceans/

Хотя для Льюиса Ла-Манш - чуть ли не курорт. Температура воды там в августе +19. А ведь Пью - настоящий морж, он плавал даже у Северного полюса! Преодолел целый километр при температуре воды минус 1,7. Удивительно, но в ледяной воде британец плавал без какого-либо спецснаряжения. Он единственный в мире человек, который на такое способен! Отсюда и его главное прозвище - «Белый медведь».

А второе прозвище Пью - «Покровитель океанов». Потому что все свои рекорды Льюис ставит лишь с одной целью - привлечь внимание к проблемам экологии. В частности, преодолеть Ла-Манш он решился, чтобы рассказать о загрязнении океана пластиком.

Своими рекордами Льюис привлекает внимание к проблемам экологии. У него это отлично выходит! Фото: Facebook.com/LewisPughOceans/

Своими рекордами Льюис привлекает внимание к проблемам экологии. У него это отлично выходит! Фото: Facebook.com/LewisPughOceans/

«Заботясь о природе, мы заботимся о мире во всём мире», - уверен Льюис Пью.

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