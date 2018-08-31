В Аргентине обнаружен космодром инопланетян
О существовании космодрома аргентинская газета El Tribuno сообщила еще в прошлом году. Но как-то незаметно. Ныне «новость» долетела до Европы и наконец-то привлекла должное внимание. На космодром взглянули репортеры Daily Mail. Он хорошо виден с высоты. Даже из космоса.
Космодром возведен среди аргентинской пустыни близ селения Качи (Cachi ) провинции Сальта (Salta). Он и в самом деле инопланетный, поскольку построен по приказу инопланетян и для их встречи.
Космодром то ли бездействует, то ли уже отработал свое.
Точно не известно, но если верить слухам циркулирующим в департаменте Качи, то посадочные площадки возвел некто Вернер Яисли (Werner Jaisli) — швейцарец, который специально для этого приехал в Аргентину, получив от инопланетян телепатическое послание. По сути, приказ. Ему Вернер и повиновался.
Площадки выполнены в виде многолучевых звезд. Главная — самая большая диаметром в 48 метров - насчитывает 36 лучей. Выложена из белых камней. Между площадками — грунтовые дороги.
Форму посадочных площадок предложили сами инопланетяне.
Звезда выложена из белых камней. Их откуда-то натаскал строитель.
Первую очередь космодрома энтузиаст сдал еще в 2008 году, закончил строительство в 2012 — аккурат перед концом света, обещанным индейцами майя. И с тех пор пропал.
Уфологи не исключают, что инопланетяне все-таки прилетали. Но как-то тайком. И забрали швейцарца с собой.
Вернер Яисли выглядел причудливо. Был одет как джедай из "Звездных войн".
Сейчас космодром посещают туристы. Некоторые не оставляют надежду увидеть корабли пришельцев, идущие на посадку.
В Аргентине обнаружен космодром инопланетян. Площадки для приема летающих тарелок оборудованы в пустыне