2018-08-31T19:39:24+03:00
Наука

В Аргентине обнаружен космодром инопланетян

Площадки для приема «летающих тарелок» оборудованы в пустыне [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Подлетающие к Земле пришельцы не могли не заметить столь приметную посадочную площадку.Подлетающие к Земле пришельцы не могли не заметить столь приметную посадочную площадку.
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О существовании космодрома аргентинская газета El Tribuno сообщила еще в прошлом году. Но как-то незаметно. Ныне «новость» долетела до Европы и наконец-то привлекла должное внимание. На космодром взглянули репортеры Daily Mail. Он хорошо виден с высоты. Даже из космоса.

Космодром возведен среди аргентинской пустыни близ селения Качи (Cachi ) провинции Сальта (Salta). Он и в самом деле инопланетный, поскольку построен по приказу инопланетян и для их встречи.

Космодром то ли бездействует, то ли уже отработал свое.

Космодром то ли бездействует, то ли уже отработал свое.

Точно не известно, но если верить слухам циркулирующим в департаменте Качи, то посадочные площадки возвел некто Вернер Яисли (Werner Jaisli) — швейцарец, который специально для этого приехал в Аргентину, получив от инопланетян телепатическое послание. По сути, приказ. Ему Вернер и повиновался.

Площадки выполнены в виде многолучевых звезд. Главная — самая большая диаметром в 48 метров - насчитывает 36 лучей. Выложена из белых камней. Между площадками — грунтовые дороги.

Форму посадочных площадок предложили сами инопланетяне.

Форму посадочных площадок предложили сами инопланетяне.

Звезда выложена из белых камней. Их откуда-то натаскал строитель.

Звезда выложена из белых камней. Их откуда-то натаскал строитель.

Первую очередь космодрома энтузиаст сдал еще в 2008 году, закончил строительство в 2012 — аккурат перед концом света, обещанным индейцами майя. И с тех пор пропал.

Уфологи не исключают, что инопланетяне все-таки прилетали. Но как-то тайком. И забрали швейцарца с собой.

Вернер Яисли выглядел причудливо. Был одет как джедай из "Звездных войн".

Вернер Яисли выглядел причудливо. Был одет как джедай из "Звездных войн".

Сейчас космодром посещают туристы. Некоторые не оставляют надежду увидеть корабли пришельцев, идущие на посадку.

В Аргентине обнаружен космодром инопланетян. Площадки для приема летающих тарелок оборудованы в пустыне

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