В Аргентине обнаружен космодром инопланетян

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-31T19:39:24+03:00

Подлетающие к Земле пришельцы не могли не заметить столь приметную посадочную площадку.

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О существовании космодрома аргентинская газета El Tribuno сообщила еще в прошлом году. Но как-то незаметно. Ныне «новость» долетела до Европы и наконец-то привлекла должное внимание. На космодром взглянули репортеры Daily Mail. Он хорошо виден с высоты. Даже из космоса.

Космодром возведен среди аргентинской пустыни близ селения Качи (Cachi ) провинции Сальта (Salta). Он и в самом деле инопланетный, поскольку построен по приказу инопланетян и для их встречи.

Космодром то ли бездействует, то ли уже отработал свое.

Точно не известно, но если верить слухам циркулирующим в департаменте Качи, то посадочные площадки возвел некто Вернер Яисли (Werner Jaisli) — швейцарец, который специально для этого приехал в Аргентину, получив от инопланетян телепатическое послание. По сути, приказ. Ему Вернер и повиновался.

Площадки выполнены в виде многолучевых звезд. Главная — самая большая диаметром в 48 метров - насчитывает 36 лучей. Выложена из белых камней. Между площадками — грунтовые дороги.

Форму посадочных площадок предложили сами инопланетяне.

Звезда выложена из белых камней. Их откуда-то натаскал строитель.

Первую очередь космодрома энтузиаст сдал еще в 2008 году, закончил строительство в 2012 — аккурат перед концом света, обещанным индейцами майя. И с тех пор пропал.

Уфологи не исключают, что инопланетяне все-таки прилетали. Но как-то тайком. И забрали швейцарца с собой.

Вернер Яисли выглядел причудливо. Был одет как джедай из "Звездных войн".

Сейчас космодром посещают туристы. Некоторые не оставляют надежду увидеть корабли пришельцев, идущие на посадку.