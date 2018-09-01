В Москве запустили первый электробус

СЕГОДНЯ 17:14 2018-09-01T17:33:26+03:00

С 1 по 30 сентября проезд в нем будет бесплатным

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Троллейбусы, тромваи, автобусы, теперь и электробусы можно встретить на дорогах Москвы. Первый электробус поехал 1 сентября от ВДНХ. На запуск приехал и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Новый иновационный транспорт появился в Москве. Он на 18% потребляет меньше электроэнергии, чем троллейбус. Отличается тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на конечных остановках, - сказал мэр Москвы.

На запуск приехал и мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО

Важно, со слов Сергея Собянина, что в России создается транспорт мирового уровня, внедряются современные технологии, как в крупных мегаполисах.

- Москва идет в тренде. Со временем электробусы заменят московские автобусы, которые работают на дизельном топливе. Это значительно улучшит экологию. Это хороший пример и для всех автолюбителей, которые, я надеюсь, тоже будут постепенно переходить на электрическую тягу, - сказал мэр Москвы.

Как поедет первый электробус? Он будут курсировать по маршруту троллейбуса № 73 "6-й микрорайон Бибирева"— "ВДНХ (южный вестибюль)". До конца года электробусы планируют запустить на шести маршрутах, которые проходят через 22 столичных района.

Зачем нужны электробусы? Для улучшения экологической ситуации в городе. Современные электробусы постепенно заменят троллейбусы и автобусы.

ФИШКИ ЭЛЕКТРОБУСА

- вмещает 85 пассажиров, имеется 30 сидячих мест;

- низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели);

- салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi;

- автоматическая система информирования;

- датчики задымления и температуры;

- тревожные кнопки;

- система видеонаблюдения;

- заряжаются эти машины с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.

Система видеонаблюденияФото: Алиса ТИТКО

ВАЖНО

С 1 по 30 сентября проезд в электробусах будет бесплатным. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы.

КОНКРЕТНО

На каких маршрутах запустят электробусы до конца года:

— троллейбус № 73 «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южный вестибюль)»;

— автобус Т25 «Проспект Буденного» — «Метро “Лубянка”» — «Политехнический музей»;

— троллейбус № 83 «Уссурийская улица» — «Метро “Преображенская площадь”»;

— троллейбус № 42 «Рижский вокзал» — «Метро “Петровский парк”»;

— троллейбус № 76 «Холмогорская улица» — «Метро “ВДНХ”»;

— троллейбус № 36 «Бескудниковский переулок» — «1-я Останкинская улица».

В ПЛАНАХ

Ежегодно планируют покупать для города по 300 электробусов. Производить их для Москвы будут КамАЗ и ГАЗ. С 2021 года автобусы в столице закупать перестанут и будут заказывать только электробусы.