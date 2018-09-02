Обзор матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 21:11 2018-09-02T21:12:18+03:00

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Этого матча ждали все болельщики. Не только те, кто любит "Спартак" или "Зенит", а вообще все те, кто увидел расписание старта сезона в чемпионате России. В Санкт-Петербурге 2 сентября в матче 6 тура в Премьер-Лиге рубились два лучших клуба страны на данный момент. Матч получился огненным. Но этой крутой встрече не хватило голов.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Старт поединка ознаменовался невероятным баннером фанатов "Зенита". Они вывесили баннер с надписью "Новый сезон охоты открыт". С явным намеком на пожелание победы своей команде в важной игре против "Спартака". Год назад "Зенит" разгромил спартаковский клуб со счетом 5:1. И явно болельщики желали повторения голевой феррии годовой давности.

На 25-й минуте встречи "Спартак" лишился одного из важных игроков основы. Травму получил Самюэль Жиго при столкновении с Артемом Дзюбой. В итоге спартаковцы прямо в первом тайме сделали вынужденную замену - на поле появился Георгий Джикия.

До конца первой половины матча "Зенит" и "Спартак" обменялись парой опасных ударов и острых моментов у ворот друг друга. Однако счет так и не был открыт в этом поединке. Было небольшое волнение за здоровье Лоренсо Мельгарехо. Парагваец получил небольшой ушиб в одном из моментов первого тайма и тренеры даже дали сигнал Комбарову разминаться, но он на поле все же не вышел.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва характер поединка не поменялся слишком принципиально. "Зенит" и "Спартак" активно пытались найти пути к воротам друг друга и пытались наконец-то открыть счет в матче. Однако этого сделать не удалось. На старте второй половины игры "Зенит" тоже лишился из-за травмы своего футболиста. Начинавший поединок вместе с Дзюбой в атаке Себастьян Дриусси покинул поле на носилках.

По ходу второго тайма по стадиону было официально объявлено - 61 467 человек пришло на главный матч старта сезона. Это невероятные цифры для российского чемпионата. Всего же, к слову, по официальным данным, было продано более 62 000 билетов на эту игру.

В дальнейшем матч прошел в достаточно бодрой и яркой атмосфере. "Зенит" и "Спартак" старались всеми силами забить первый гол. Но не выходило никак.

Итог матча Зенит - Спартак - ничья 0:0. И теперь обе команды уходят на двухнедельный перерыв, связанный с матчами национальных сборных. Матчи 7 тура нынешнего сезона чемпионата России пройдут в районе 16 сентября. Точные даты Премьер-Лига объявит чуть позднее.

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Зенит – Спартак 0:0

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 51), Дзюба.

Спартак: Максименко, Боккетти, Жиго (Джикия, 25), Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Глушаков (Попов, 79), Педро Роша (Самедов, 63), Зе Луиш.

Предупреждения: Боккетти (34), Рассказов (44), Иванович (45), Зе Луиш (54), Мельгарехо (83), Попов (90).

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Спартак".