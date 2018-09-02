Зенит - Спартак 2 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу
Главный матч старта этой футбольной осени в России. В Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове сыграют лидеры Премьер-Лиги на данный момент - "Спартак" и "Зенит". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Спартак 2 сентября.
Статистика личных встреч Зенит - Спартак 2 сентября 2018
Команды сыграли между собой 48 матчей в чемпионатах России. 18 побед на счету каждой из команд, 12 раз поединок завершался вничью. Вместе с тем, больше голов в этом противостоянии забил "Зенит" - 81 против 74 у "Спартака".
Прогнозы на матч Зенит - Спартак 2 сентября 2018
Сложно назнать однозначного фаворита этого поединка.
Трансляция матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018
Трансляция матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.
Зенит - Спартак 2 сентября 2018.