Зенит - Спартак 2 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-02T08:38:56+03:00

"Спартак" сегодня гостит в Санкт-Петербурге у "Зенита". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Главный матч старта этой футбольной осени в России. В Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове сыграют лидеры Премьер-Лиги на данный момент - "Спартак" и "Зенит". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Спартак 2 сентября.

Статистика личных встреч Зенит - Спартак 2 сентября 2018

Команды сыграли между собой 48 матчей в чемпионатах России. 18 побед на счету каждой из команд, 12 раз поединок завершался вничью. Вместе с тем, больше голов в этом противостоянии забил "Зенит" - 81 против 74 у "Спартака".

Прогнозы на матч Зенит - Спартак 2 сентября 2018

Сложно назнать однозначного фаворита этого поединка.

Трансляция матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018

Трансляция матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.