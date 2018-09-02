2018-09-02T08:38:56+03:00
Спорт

Зенит - Спартак 2 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Зенит - Спартак 2 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сегодня гостит в Санкт-Петербурге у "Зенита"."Спартак" сегодня гостит в Санкт-Петербурге у "Зенита".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный матч старта этой футбольной осени в России. В Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове сыграют лидеры Премьер-Лиги на данный момент - "Спартак" и "Зенит". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Спартак 2 сентября.

Статистика личных встреч Зенит - Спартак 2 сентября 2018

Команды сыграли между собой 48 матчей в чемпионатах России. 18 побед на счету каждой из команд, 12 раз поединок завершался вничью. Вместе с тем, больше голов в этом противостоянии забил "Зенит" - 81 против 74 у "Спартака".

Прогнозы на матч Зенит - Спартак 2 сентября 2018

Сложно назнать однозначного фаворита этого поединка.

Трансляция матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018

Трансляция матча Зенит - Спартак 2 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.

Зенит - Спартак 2 сентября 2018.

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