Здоровое питание и повышение урожайности: Будущее в сельском хозяйстве – за микробиологией

СЕГОДНЯ 00:45 2018-09-03T00:57:22+03:00

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Микробиолог – настоящая профессия будущего: с каждым годом прорывные открытия в области микробиологии меняют сложившуюся систему сельского хозяйства. С развитием агропромышленного комплекса, появлением новейшей техники и инновационных технологий государствам приходится обращать внимание на экологические проблемы. Сегодняшней аграрной отрасли требуются специфические биологические технологии для утилизации отходов и сохранения здоровья населения. Здоровое питание, повышение урожайности, переработка и утилизация отходов, производство безвредных лекарств – все эти важные задачи решают микробиологи. Кандидат биологических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Олег Сидоренко рассказал, над какими проблемами ученые-микробиологи сейчас работают в первую очередь.

- Практики, которые подвергают наше здоровье опасности, лежат в основе современного здравоохранения, - говорит Олег Дмитриевич. - Почему бы не сократить количество прописываемых антибиотиков для животных и человека? Препараты можно совершенно спокойно заменить на лактотерапию – то есть ее будут осуществлять лактобактерии. Антибиотики убивают микрофлору, которая заложена в нас с рождения, и это негативно влияет на наше здоровье! К сожалению, в животноводстве до сих пор широко применяются антибиотики, которые приводят к заметному возрастанию числа лекарственно устойчивых микроорганизмов. В том числе патогенов, живущих в кишечнике. Антернатива антибиотическим препаратам – пребиотики (молочно-кислые бактерии), которые играют существенную роль в предотвращении заболеваний желудочно-кишечного тракта у животных и человека.

Еще одна серьезная проблема современного сельского хозяйства, с которой нужно бороться, - избыточное применение химикатов в растениеводстве.

- Нужно бороться с использованием пестицидов при выращивании продукции. Увлечение химическими препаратами не обеспечивает полную защиту растений, так как вредители адаптивны и быстро перестраиваются. При этом пестициды делают небезопасной продукцию для человека, - считает Олег Сидоренко. - Микробы способны решить проблему урожайности и качества всей сельскохозяйственной продукции. В растениеводстве успешно применяются бактериальные препараты для ускорения роста растений и защиты их от вредителей и болезней. Они выступают альтернативой азотным и фосфорным удобрениям, а также другим химическим элементам питания.

Биологические альтернативы химическим пестицидам давно привлекательны для аграриев в развитых странах. Биопрепараты не только сохраняют, но и повышают урожай возделываемых культур, что в конечном итоге скажется на прибыли производителей. Они не только уничтожают сорняки и вредителей-патогенов, но и улучшают качество продукции растениеводства.

Олег Дмитриевич Сидоренко - кандидат биологических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Фото: timacad.ru

Перспективное направление микробиологии, решающее глобальную проблему всего человечества, - утилизация отходов. Микробы способны справляться с ними, перерабатывая отходы и создавая основу для их вторичного использования

- Органическое вторичное сырье, промышленные и коммунальные отходы являются источниками питания для микроорганизмов, которые, в свою очередь, из них создают новые продукты. То есть микробы могут превратить отходы в доходы: биотопливо, кормовые добавки, корма и даже продукты питания, - подчеркивает профессор.

Кафедра микробиологии и иммунологии Тимирязевской академии имеет давнюю историю. Родоначальником всего направления науки является Николай Худяков: великий ученый, всю жизнь проработавший в академии, первым доказал роль дрожжей и энзимов. В 1907 году на основе именно его исследований Нобелевскую премию по химии получил Эдуард Бухнер. Сегодня ученые Тимирязевки продолжают дело своих знаменитых предшественников.

- Моя собственная научная жизнь связана с микробами, то есть я занимаюсь бактериологией, - рассказывает Олег Сидоренко. - Направление моей деятельности – биоконверсии вторичных продуктов и отходов перерабатывающей промышленности. По этой проблематике издан учебник, признанный лучшим на Международном конкурсе научных и учебных публикаций «Академус» в 2016 году. Вместе с коллегами мы получаем органические удобрения, обогащенные всеми необходимыми элементами питания растений. Работают микробы, а управляем ими мы!