Удивить спешат народ морж, силач и полиглот

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-03T17:43:29+03:00

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Главное отличие нового сезона заключается в том, что на этот раз соревноваться в нем будут представители из разных стран. В шоу примут участие победители зарубежных аналогов проекта. Поэтому уровень конкурсантов очень высокий!

Среди участников сезона - 6-летняя девочка-силач, полиглот, говорящий на 24 языках, человек-орлиное зрение и даже человек-часы, всегда готовый подсказать время без помощи каких-либо приборов! Пригласили также рекордсменку СССР по скоростному печатанию на 16 языках, лучшего в стране спидкубера (он создает художественные образы из кубиков Рубика), а также специалиста, умеющего определять характер людей по лицам. А еще в одной из программ будет девушка-морж, которая может провести во льду больше получаса и параллельно запоминать огромное количество цифр.

В остальном же все по-старому. Тот же ведущий (Александр Гуревич), тот же эксперт (профессор Василий Ключарев). И состав звездных гостей неизменен: это телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

...в этом мы убедимся, когда в одном из выпусков красотку полностью засыпят льдом. Фото: ВайТ Медиа

- Каждый год я все больше и больше поражаюсь, сколько в нашей стране необыкновенных людей, - признается Наталья. - Многие мои друзья, посмотрев «Удивительных людей», начали чем-то увлекаться: кто шахматами, кто кубиками Рубика, кто математикой или мнемотехникой. Все хотят проверить, на что они способны. Я тоже продолжаю заниматься мнемотехниками, тренирую свою память, запоминаю номера телефонов, номера машин, когда еду за рулем.

- Несмотря на то, что снимается уже третий сезон, уровень участников становится только выше, - говорит Ольга Шелест. - Теперь появились и иностранные участники. Например, в первой программе был невероятный мальчик Венцель из Германии, который каким-то грандиозным образом высчитывает в уме невероятные математические задачи. При этом он воспринимает цифры на слух, что еще сложнее - ведь нужно сначала запомнить всю комбинацию. И одновременно, решая задачу, он чеканит мяч головой. Или еще была невероятная девочка Варя. В свои 6 лет она держит планку минуту, подтягивается на одной руке, делает отжимания и приседания. И параллельно с этим она запоминала расположение молодых людей в олимпийках, на которых были нарисованы спортивные предметы. Удивительно! Девочка развита и интеллектуально, и физически, хотя обычно упор делается на что-то одно.

Всего в новом сезоне будет семь программ, в каждой из которых зрители в зале выберут самого удивительного участника, и это даст ему пропуск в финал.

Россия 1. «Удивительные люди», новый сезон. Со 2 сентября по воскресеньям, 18.00.