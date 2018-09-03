2018-09-03T17:43:29+03:00
Телевизор

Удивить спешат народ морж, силач и полиглот

В воскресенье, 2 сентября, в эфире стартует третий сезон проекта «Удивительные люди»
Ксения ПАДЕРИНА
Поделиться:
Эта девушка по имени Осман не только симпатичная, но и морозоустойчивая... Фото: ВайТ МедиаЭта девушка по имени Осман не только симпатичная, но и морозоустойчивая... Фото: ВайТ Медиа
Изменить размер текста:

Главное отличие нового сезона заключается в том, что на этот раз соревноваться в нем будут представители из разных стран. В шоу примут участие победители зарубежных аналогов проекта. Поэтому уровень конкурсантов очень высокий!

Среди участников сезона - 6-летняя девочка-силач, полиглот, говорящий на 24 языках, человек-орлиное зрение и даже человек-часы, всегда готовый подсказать время без помощи каких-либо приборов! Пригласили также рекордсменку СССР по скоростному печатанию на 16 языках, лучшего в стране спидкубера (он создает художественные образы из кубиков Рубика), а также специалиста, умеющего определять характер людей по лицам. А еще в одной из программ будет девушка-морж, которая может провести во льду больше получаса и параллельно запоминать огромное количество цифр.

В остальном же все по-старому. Тот же ведущий (Александр Гуревич), тот же эксперт (профессор Василий Ключарев). И состав звездных гостей неизменен: это телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

...в этом мы убедимся, когда в одном из выпусков красотку полностью засыпят льдом. Фото: ВайТ Медиа

...в этом мы убедимся, когда в одном из выпусков красотку полностью засыпят льдом. Фото: ВайТ Медиа

- Каждый год я все больше и больше поражаюсь, сколько в нашей стране необыкновенных людей, - признается Наталья. - Многие мои друзья, посмотрев «Удивительных людей», начали чем-то увлекаться: кто шахматами, кто кубиками Рубика, кто математикой или мнемотехникой. Все хотят проверить, на что они способны. Я тоже продолжаю заниматься мнемотехниками, тренирую свою память, запоминаю номера телефонов, номера машин, когда еду за рулем.

- Несмотря на то, что снимается уже третий сезон, уровень участников становится только выше, - говорит Ольга Шелест. - Теперь появились и иностранные участники. Например, в первой программе был невероятный мальчик Венцель из Германии, который каким-то грандиозным образом высчитывает в уме невероятные математические задачи. При этом он воспринимает цифры на слух, что еще сложнее - ведь нужно сначала запомнить всю комбинацию. И одновременно, решая задачу, он чеканит мяч головой. Или еще была невероятная девочка Варя. В свои 6 лет она держит планку минуту, подтягивается на одной руке, делает отжимания и приседания. И параллельно с этим она запоминала расположение молодых людей в олимпийках, на которых были нарисованы спортивные предметы. Удивительно! Девочка развита и интеллектуально, и физически, хотя обычно упор делается на что-то одно.

Всего в новом сезоне будет семь программ, в каждой из которых зрители в зале выберут самого удивительного участника, и это даст ему пропуск в финал.

Россия 1. «Удивительные люди», новый сезон. Со 2 сентября по воскресеньям, 18.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Перезапуск «Зачарованных»: сериал про феминисток вместо сериала про ведьм
14 октября выходят новые «Зачарованные» с другим актерским составом. В перезапуске популярного мистического сериала магические способности сестер слегка уступают феминизму, расовой принадлежности и сексуальной ориентации.
Новости 24
За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше
МИД РФ пообещал, что Россия поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко
В ФСБ заявили, что доходы ИГ* упали в 10 раз
ФСБ направила специалистов в ДНР для участия в расследовании убийства Захарченко‍
Американские ученые рассказали, как спасти Землю
Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии
Глава МИД Германии сравнил США с питоном
Путин наградил четырех граждан Пакистана за спасение российского альпиниста
Цены на новые автомобили в России выросли у 18 автопроизводителей
Савченко отказалась идти на сделку со следствием
Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму
МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна
Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта