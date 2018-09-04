Столкновение Земли с частицами кометы 21P/Джакобини-Циннера неизбежно

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-04T16:23:57+03:00

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На небе показалась комета 21P/Джакобини-Циннера (21P/Giacobini-Zinner), которая скрывалась за пределами Солнечной системы с февраля 2012 года. То есть, 6,6 лет. Таков период ее обращения.

Комета возвращается каждые 6,6 лет.

12 сентября 2018 года комета пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку. Окажется от нашего светила примерно на таком же расстоянии, что и Земля. Спустя несколько дней — 18 сентября - до минимума сократится расстояние уже между кометой и нашей планетой. Но все равно останется внушительным - около 55 миллионов километров. Столкновение с самой кометой исключено. А вот с ее частицами — наверняка.

Комета 21P/Джакобини-Циннера регулярно «мусорит» - оставляет шлейф своих частиц. Рассыпает льдинки, пылинки и камешки, которые выпадают на Землю метеоритным дождем потока Джакобиниды. Или Дракониды, как его еще называют. Второе название связано с тем, что радиант потока - область, кажущаяся источником метеоров, расположен в созвездии Дракона. Столкновение с частицами кометы 21P/Джакобини-Циннера неизбежно. Земля каждый год пересекает их поток. Звездопад, вызванный им, можно будет наблюдать в первой трети октября. Пик активности астрономы ожидают 8-10 октября. На какое количество «падающих звезд» можно будет рассчитывать, никто точно не знает. Однако бывало, что они сыпались настоящими ливнями. Количество метеоров превышало тысячу в час. А то и десять тысяч. Такое случалось в 1899, 1933 и 1946 годах.

Диаметр ядра кометы астрономы оценивают в 2 километра. Приближаясь к перигелию и проходя его, гостья «разгорится». И скорее всего станет доступной для наблюдений невооруженным глазом.

Комета будет видна чуть выше и правее Луны в созвездии Возничий.

Созвездие Возничий видно на северо-востоке.

К середине сентября 2018 года комета окажется в созвездии Возничий (Auriga).

Самую подробную информацию о том, где она находится в конкретный день и час, куда направляется, предоставляет специальный астрономический он-лайн портал.

Проследить за перемещением кометы по ночному небу можно с помощью виртуального планетария.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Дважды открытая

Комету открыли два раза. В 1900 году ее обнаружил французский астроном Мишель Джакобини — увидел в созвездии Водолея. Через 13 с лишним лет — после того, как комета сделала два оборота по своей замкнутой орбите, ее заметил немецкий астроном Эрнст Циннер. Увидел уже в созвездии Щита. Думал, что открыл какую-то новую комету, а оказалось, что она та самая, обнаруженная Джакобини. Комета в итоге получила двойное название, учитывающее заслуги обоих астрономов.