Месси признался, что был удивлен уезду Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

СЕГОДНЯ 06:21 2018-09-04T06:23:28+03:00

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Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси впервые публично прокомментировал переход Роналду из "Реала" в "Ювентус". Эти два игрока между собой заочно "рубились" последнее десятилетие в чемпионате Испании. Из-за чего они, фактически, разыгрывали между собой звание лучшего футболиста мира. Теперь же Роналду покинул Испанию и будет играть за туринский "Ювентус" в чемпионате Италии.

- Я был удивлен переходом Роналду в «Ювентус», но это хорошо. Не представлял его вне «Реала». Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но «Ювентус» как-то не фигурировал. «Реал» и дальше будет бороться за все титулы. Ну и «Ювентус» после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов, - приводит слова Месси испанское издание Marca.

Криштиану Роналду, который играл с 2009 года за мадридский "Реал", поставил свою подпись под контрактом с "Ювентусом" 10 июля этого года. Переход, по некоторым данным, оценивается в 100 миллионов евро. 33-летний футболист стал игроком итальянского клуба, однако пока что проходит, по сути, период адаптации в чемпионате Италии. В трех стартовых поединка итальянского первенства он еще не забил ни одного гола. По этой причине, необходимость адаптации, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не вызвал игрока на сентябрьские матчи национальной сборной. Роналду продолжит тренировки в составе "Ювентуса" после нескольких выходных, которые получила вся команда. В сборную же пока он, к слову как и Месси, не будет вызван.